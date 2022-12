Renato Aragão recebe alta e passa bem

Wikipedia Monte Etna, na Itália, visto do sul

Uma brasileira desapareceu na tarde de quinta-feira (8) durante uma excursão na face sul do vulcão Etna , na região italiana da Sicília, informou a Ansa, principal agência de notícias da Itália. A identidade dela não foi revelada.

Segundo autoridades locais, equipes de Socorro Alpino, da Guarda de Finanças e do Corpo de Bombeiros estão trabalhando nas buscas com a ajuda de um helicóptero. A última informação sobre a localização da turista foi dada por ela própria, na zona da Torre do Filósofo, a quase três mil metros de altitude.

O Etna é considerado o vulcão mais ativo do alto da Europa. A última grande erupção dele ocorreu em 1992, mas diversas vezes ao ano ele impressiona com lavas incandescentes, atraindo turistas do mundo todo.

No último domingo (4), uma intensa atividade vulcânica do vulcão Stromboli , também na Itália, provocou um tsunami de cerca de um metro e meio de altura. Uma forte erupção também causou o surgimento de uma coluna de fumaça e cinzas que foram avistadas de ilhas próximas. Não houve registro de danos ou vítimas.

Fonte: IG Mundo