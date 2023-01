Renato Gaúcho quer levar para o Grêmio ex-jogador do Flamengo

Após o término da Série B do Campeonato Brasileiro, em novembro, o Grêmio não perdeu tempo e começou a projetar rapidamente a temporada do ano que vem. Diante do acesso à Série A conquistado, muitos reforços começaram a ser confirmados pelo Tricolor para 2023.

Até agora, o clube gaúcho fechou com nove jogadores: Reinaldo, Pepê, Carballo, Cristaldo, Bruno Uvini, Everton Galdino, Gustavinho, Fábio e Luis Suárez. Ademais, os dirigentes gremistas ainda buscam mais algumas peças para o meio e ataque antes da estreia do time na temporada, contra o São Luiz de Ijuí, no dia 17 de janeiro, na final da Recopa Gaúcha, na Arena. Nesse sentido, a direção tricolor começou a sondar a situação do meia Andreas Pereira, à pedido do técnico Renato.

Marcado por um grave erro na final da Libertadores da América quando defendia o Flamengo do então treinador Portaluppi, o jogador está atualmente no Fulham, da Inglaterra. De acordo com o site Torcedores.com, o Grêmio tenta um empréstimo do jogador, que teria que reduzir os seus vencimentos para atuar em Porto Alegre.

Fonte: Agência Esporte