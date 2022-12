Reorganização dos pátios de veículos em condições de uso e inservíveis geram eficiência nas ações do Detran

O Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia conquistou um feito que ficará na história do órgão no que refere à reorganização dos pátios de veículos custodiados, classificando-os em condições de uso, quanto aos judicializados e inservíveis. O trabalho teve início em 2019 e foi coordenado pela diretora-geral adjunta, Benedita Aparecida de Oliveira. Na última semana, a diretora adjunta esteve no pátio de veículos de Cacoal e no pátio de Jaru, para acompanhar a retirada dos veículos inservíveis que foram arrematados por grandes empresas de reciclagem. Todo material será absorvido por siderúrgicas.

O trabalho que começou em 2019, na atual gestão do Governo de Rondônia resultou na eficiência e agilidade nos serviços ofertados ao cidadão pelo Detran Rondônia. A ação é destacada pelo governador do Estado, Marcos Rocha, ressaltando que primeiro passo foi a reorganização e classificação dos veículos nos pátios, das unidades no Estado. “Todo o trabalho realizado pelo Detran reflete positivamente no melhor controle e eficiência nos resultados, além de possibilitar celeridade nos processos de liberação dos veículos”, define o governador

MEDIDAS

O diretor Técnico de Veículos – DTV, Tiago Luís Veloso da Costa, disse que o Detran Rondônia evoluiu muito nesta gestão. Cerca de 12 mil veículos inservíveis (sucatas) foram leiloados no primeiro processo dessa modalidade pela Autarquia de trânsito de Rondônia, “os pátios que estavam lotados de veículos estão sendo limpos”, ressaltou o diretor Tiago Costa.

Tiago Costa disse que Com as medidas adotadas pela diretora adjunta, Benedita Oliveira no início de 2019, juntamente à comissão de servidores que seguiu a Instrução de Serviço n° 001 de 2019, para normatizar os pátios das Ciretrans e Postos Avançados em todo o Estado. A ação, precedida por visita técnica, em agosto de 2019, feita pela diretora adjunta do Detran, acompanhada por técnicos da Divisão de Recolhimento e Liberação de Veículos – Divreliv ao Posto Avançado – PA de Ji-Paraná.

A equipe do Detran retirou os veículos do pátio e os reorganizou por vaga. Cada veículo contém um número específico. A reorganização otimizou espaço e tornou o trabalho de liberação de veículos mais eficiente e resultou no primeiro leilão de veículos sucateados, retirando nesta primeira etapa, cerca de 12 mil veículos inservíveis.

Fonte: Governo RO