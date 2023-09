Repasse do FPM cai 27,5% em relação ao mês de agosto

No próximo repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) nesta quarta-feira, 20, os valores transferidos pela União serão 27,5% menor em relação ao mês de agosto, e 5% menor também em relação ao mesmo período em 2022. O O repasse previsto será no valor de R$ 938.383.438,55.

Segundo o assessor de orçamento Cesar Lima, os valores dos repasses "de meio de mês" costumam ser mais baixos que os do início e final. Ele ainda explica que a oscilação dos valores é comum e pode ser atribuída à sazonalidade "Essa sazonalidade sempre existiu. Ocorre que nesses últimos dois anos — 2021 e 2022 — , por conta da pandemia o governo fez muitos repasses extras e os municípios, sobretudo os gestores que se elegeram na pandemia, não estavam acostumados com essa sazonalidade." Lima ainda chama atenção para outro comparativo. O valor do FPM que será repassado no próximo dia 20 é 47% maior do que o valor repassado no mesmo período de 2018, quando o valor do FPM repassado foi de R$494.073.624,83.

Frente de prefeitos

A cidade de Porto Velho também foi atingida com a queda do FPM. O próximo repasse será de R$ 2,2 milhões. Outro município atingido foi Candeias do Jamari. A cidade receberá nesta quarta-feira R$ 134.906,86. O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, que preside a Associação Rondoniense de Municípios (AROM), reforçou o apoio dos gestores municipais ao movimento nacional liderado pela frente de prefeitos que exige a compensação pela queda dos repasses. “Tem município passando por sérias dificuldades financeiras. Nosso alento foi a aprovação desse REFIS do Governo que deve dar um fôlego as prefeituras”, disse o prefeito Hildon Chaves.

