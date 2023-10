Repatriação: Itamaraty contrata ônibus para tirar brasileiros de Gaza

Reprodução / CNN Brasil – 10.10.2023 Bombardeios atingem a Faixa de Gaza

Nesta terça-feira (10), o Ministério das Relações Exteriores confirmou ter contratado um ônibus para repatriar 26 brasileiros que estão na Faixa de Gaza . O local é atingido por bombardeios desde o último sábado (7), quando o Hamas reivindicou um ataque surpresa ao sul de Israel.

O plano prevê a retirada dos brasileiros que estão no local por meio do “checkpoint” da cidade de Rafah. O local fica ao sul de Gaza, já na fronteira com o Egito.

O dia e horário para que eles sejam retirados da região ainda não estão definidos. As autoridades brasileiras pretendem levar os repatriados para a embaixada do Brasil em Cairo, capital do Egito.

A primeira aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) pousou em Tel Aviv na manhã desta terça, às 15h41 do horário local e 9h41 do horário de Brasília. O avião foi enviado para repatriar brasileiros na zona de conflito no Oriente Médio.

A FAB enviou um KC-30 (Airbus A330-200) com capacidade para até 210 passageiros.

O Ministério das Relações Exteriores brasileiro (Itamaraty) afirmou que os candidatos à repatriação serão organizados por prioridade e, nessa fase inicial, o governo pretende repatriar 900 brasileiros.

A partir do próximo domingo (15), uma nova logística será implementada para buscar aqueles que não foram resgatados nos primeiros cinco voos. Conforme o governo, aproximadamente 1,7 mil brasileiros manifestaram interesse na repatriação, sendo a maioria composta por turistas hospedados em Tel Aviv e Jerusalém.

Fonte: Nacional