Repatriação: sétimo avião da FAB sai de Roma com destino a Israel

Divulgação/CECOMSAER Aeronave KC-30, da Força Aérea Brasileira

A sétima aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) para a repatriação de brasileiros na zona de guerra está a caminho de Israel. O avião saiu às 06h23 (horário de Brasília) desta quarta-feira (18) de Roma, na Itália, com destino a Tel Aviv.

Em Israel, a aeronave KC-30, com capacidade para até 230 passageiros, resgatará mais brasileiros que pediram para serem repatriados. O voo está previsto para decolar de Tel Aviv ainda hoje, com destino ao Rio de Janeiro.

De acordo com o Planalto, as missões da operação “Voltando em Paz” continuarão até que todos os 2,7 mil brasileiros que pediram para regressar ao país sejam repatriados. A previsão do Itamaraty é de que haja cerca de 15 voos no total. “Todos os que quiserem sair, sairão. Essa é a ordem do presidente Lula”, disse o embaixador do Brasil em Israel, Fred Meyer.

Até o momento, cinco aeronaves já voltaram ao Brasil, trazendo 916 repatriados, além de 24 animais de estimação:

A sexta aeronave é um avião da Presidência da República que buscará os cerca de 30 brasileiros que aguardam para sair da Faixa de Gaza. O avião, que também esperava em Roma, decolou na manhã desta quarta-feira com destino a Al-Arish, no Egito. O aeroporto fica a cerca de 50 quilômetros da fronteira com a Faixa de Gaza.

O pouso em Al-Arish será feito para descarregar os purificadores de água e kits de assistência humanitária que o governo brasileiro enviou para ajudar Gaza. Depois, o avião seguirá para Cairo, capital do Egito, onde aguardará o transporte dos brasileiros que estão em Gaza.

