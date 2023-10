Repórter é morto e vários ficam feridos em ataque de Israel no Líbano

Reprodução / CNN Brasil – 13.10.2023 Cena de guerra





Ao menos um jornalista morreu e vários ficaram feridos em um ataque das forças de Israel no sul do Líbano nesta sexta-feira (13), de acordo com a imprensa local.

Segundo a Ansa, o jornalista morto era Issam Abdallah, um fotojornalista libanês que trabalhava para a Reuters, que ainda não confirmou o ocorrido.

A Al Jazeera confirma que dois de seus jornalistas ficaram feridos: o cinegrafista Elie Brakhya e a repórter Carmen Joukhadar. A rede de televisão afirma, ainda, que vários jornalistas de outros veículos ficaram feridos.

“O projétil do tanque os atingiu diretamente. Foi horrível. Não consigo explicar, não posso descrever a situação, relatou Ali Hashem, correspondente da Al Jazeera, que disse que a equipe de repórteres estava claramente identificada como imprensa.

