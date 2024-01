Reposição de materiais e equipamentos no hospital de Base de Porto Velho são solicitados por Cláudia de Jesus

O Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro em Porto Velho enfrenta uma situação crítica devido à falta de materiais e equipamentos necessários para a realização de cirurgias ortopédicas. Essa carência, que exige a segurança e os procedimentos cirúrgicos, motivou uma indicação da deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) ao governo estadual.

No pedido, um parlamentar diz para a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) que existe necessidade de ações urgentes para solucionar essa carência. E que a eficiência na aquisição de insumos e equipamentos, considerando as demandas atuais e futuras, é necessária para reduzir as filas de espera por procedimentos cirúrgicos. “A ausência desses recursos essenciais não só compromete a qualidade dos serviços cirúrgicos, mas também eleva os riscos de complicações para os pacientes”, afirmou a deputada.

Deputada Cláudia de Jesus é do Partido dos Trabalhadores (Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO)

Cláudia de Jesus também reforçou a necessidade de uma programação adequada na compra de insumos e equipamentos, atendendo à demanda atual e futura do hospital.

