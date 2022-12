Representantes das prefeituras de Ouro Preto do Oeste e Jaru discutem Pnatrans e Municipalização com o Detran

Buscar alinhamento com as prefeituras para discutir e implantar ações efetivas para conter a violência no trânsito, é uma das medidas que vem sendo realizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia. Na quinta-feira, 1°, a diretora-geral adjunta da Autarquia, Benedita Aparecida de Oliveira esteve reunida com autoridades municipais de Ouro Preto do Oeste e Jaru.

Na cidade de Ouro Preto do Oeste, a reunião foi com o secretário Municipal de Administração, Marcio Rozano de Brito, com a diretora Municipal de Trânsito, Paula Cristina da Silva Rosa e com a assessora jurídica, Chaynne Kelly Gomes Ferreira. O município aderiu à municipalização e em breve estará interligado ao Sistema Nacional de Trânsito – SNT.

Benedita Oliveira explica que, integrar o município ao SNT traz muitos benefícios, pois o Poder Executivo passa a fazer o planejamento, operação e fiscalização da cidade, gerindo conforme a realidade de sua localidade, “essas medidas vão refletir na diminuição de acidentes, envolvendo veículos roubados ou adulterados, sem falar na melhoria da mobilidade urbana e trazendo segurança à população”, ressaltou a diretora adjunta do Detran.

Na cidade de Jaru, a reunião foi com o diretor Municipal de Trânsito – Demtran, Neir Antônio de Carvalho e com a chefe da Circunscrição Regional de Trânsito – Ciretran local, Miriam Gomes Sudário Fontini e o vereador, Rafael Lopes Vaz, também debateram sobre a municipalização. Outro tema discutido com as autoridades foi o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito – Pnatrans.

Benedita de Oliveira é responsável por coordenar o Pnatrans em Rondônia, e falou sobre as ações que estão sendo desenvolvidas juntamente às instituições do Poder Público, iniciativa privada e sociedade. A diretora adjunta do Detran é especialista em trânsito e ressaltou a importância da participação de todos no desenvolvimento dos pilares do Pnatrans, que prevê redução de sinistros de trânsito.

Os municípios que já aderiram à municipalização de trânsito estão recebendo exemplares atualizados de Código de Trânsito Brasileiro – CTB, a distribuição conta com a parceria da Secretaria Nacional de Trânsito – Senatran, Conselho Nacional de Trânsito – Contran, Fundação Mapfre e Detran Rondônia. O CTB foi sancionado através da Lei n° 9.503 em 1997. Autoridades de trânsito e condutores de veículos devem ficar atentos as alterações do CTB.

Fonte: Governo RO