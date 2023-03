Representantes de instituições realizam reunião na Assembleia Legislativa

A presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia foi o cenário para uma reunião, na tarde de quinta-feira (16), em que os representantes das instituições trataram das demandas pertinentes à cada poder.

O encontro institucional foi presidido pelo deputado e presidente da casa de leis, Marcelo Cruz (Patriota). Pela Alero, também participaram, a deputada Ieda Chaves (União Brasil) e o deputado Luís do Hospital (MDB). Nas tratativas das pautas abordadas e fortalecendo a harmonia entre os poderes, os entendimentos se deram com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia; procurador-geral de Justiça do Ministério Público, Ivanildo de Oliveira; conselheiro presidente do Tribunal de Contas, Dr. Paulo Curi Neto.

Dentre os temas discutidos estavam legislação estadual, reajuste salarial de servidores, incentivos e ação afirmativa em concursos através de cotas. O presidente da Alero Marcelo Cruz, considerando a importância do alinhamento institucional, disse que não medirá esforços para que as votações dos projetos tenham celeridade no parlamento.

Também participaram da reunião o secretário-geral do TJRO, juiz auxiliar da presidência Rinaldo Forti; chefe de Gabinete do MPRO, Alexandre Jésus de Queiros Santiago e o coordenador de Planejamento do Parquet Dr. Tiago Nunes.

Texto: Secom ALE/RO

Foto: Matheus Henrique ALE/RO