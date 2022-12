RESGATE DA HISTÓRIA – Placa do KM 1, no bairro Triângulo, é reinaugurada

Local faz parte da rota ferroviária, espaços estratégicos que contam o enredo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré

A fim de promover o mercado turístico de Porto Velho e honrar a história da cidade, a Prefeitura realizou nesta terça-feira (13) a reinauguração da placa do KM 1, no bairro Triângulo. A recuperação do monumento faz parte do processo de revitalização dos espaços da rota ferroviária, locais que contam o enredo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM).

“Essa placa foi furtada há muitos anos e, hoje, graças ao empenho das secretarias municipais e principalmente pelo apoio financeiro do grupo Rovema, podemos resgatar parte da nossa história. Porto Velho começa com a construção da EFMM, aqui no bairro Triângulo, e por isso vamos continuar buscando revitalizar o bairro até o final do ano que vem. A revitalização, além do resgate da nossa história, também é interesse turístico para quem vem conhecer a nossa capital, sendo ‘gás’ para nossa economia”, falou o prefeito Hildon Chaves.

O trabalho é uma ação da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), através do Departamento de Fomento ao Turismo (Defotur), com investimento do grupo Rovema. Além da reinauguração da placa, também foi inaugurado um totem com informações sobre a história do bairro.

A revitalização do espaço foi solicitada em uma reunião com um grupo de moradores do bairro para reconhecimento da localidade como um capítulo histórico da ferrovia. Nos últimos meses, o bairro recebeu serviços de terraplanagem, paisagismo e resgate dos monumentos históricos, a fim de se tornar um espaço turístico com locais de comércio criativo com gastronomia, artesanato, praça, mirante e museus.

“Aqui é onde a história da capital e de Rondônia começa de fato. Porto Velho deve sua existência a este local, pois nesses barracões é que a cidade começou a surgir. Resgatar esta placa número 1, é resgatar a memória deste povo. É trazer mais um espaço de lazer e de resgate da história de pessoas que vivenciaram, trabalharam e morreram por isso daqui. É um momento muito importante para nós historiadores e para a população em geral”, explicou o historiador Célio Leandro.

Os trabalhos também acontecem através da parceria com as pastas municipais de Meio Ambiente (Sema), Serviços Básicos (Semusb), Obras e Pavimentações (Semob), de Agricultura, Abastecimento e Pecuária (Semagric), bem como da Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho (Emdur) e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

“O foco da nossa gestão é fortalecer o turismo receptivo de Porto Velho, e por isso nós unimos uma força-tarefa entre várias secretarias para revitalizar este espaço, mostrando os trilhos que estavam enterrados e colocando uma réplica da placa do KM 1 que havia sido furtada. É mais um ponto receptivo para os porto-velhenses e visitantes”, falou a titular da Semdestur, Glayce Bezerra.

Participaram da cerimônia de inauguração das placas o presidente da Emdur, Gustavo Beltrame, os secretários municipais de Agricultura, Gustavo Serbino, e de Meio Ambiente, Alexandro Pincer, o diretor do grupo Rovema, Adélio Barofaldi, a representante dos moradores do bairro Triângulo, Maria Clara, o superintendente da Iphan, Augusto Silva, o vereador e historiador Alex Palitot, além dos ex-trabalhadores da ferrovia Lorde Brown e Moisés, e historiadores.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO