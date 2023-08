Resgate de crianças presas em teleférico no Paquistão está suspenso

Reprodução / BBC News – 22.08.2023 Primeira criança é resgatada de teleférico no Paquistão

O drama do grupo de estudantes presos em um teleférico em Pashto, um vilarejo na província de Khyber Pakhtunkhwa, no Paquistão, está ainda mais angustiante. Após os resgate de quatro crianças, ao longo do dia, todas as atividades de buscas foram suspensas devido às más condições do clima.

A região sofre com fortes rajadas de vento, além da falta de visibilidade com a chegada da noite

Maulana Abdul Qayyum, pai de duas das crianças presas que estão penduradas no bondinho comentou seu desespero à imprensa internacional. “Receio que o tempo para a operação seja curto”, disse.

As vítimas encontram-se presas a uma impressionante altitude de 300 metros e estão penduradas por mais de dez horas. Mas, tanto os helicópteros, que levavam homens para realizar os resgates de “rapel”, quanto equipes de socorro em solo foram desmobilizadas devido aos ventos fortes e a escuridão.

Antes da noite chegar, o pai das crianças disse às BBC: “Uma nova corda está sendo preparada para ser colocada, mas isso pode levar tempo. Milhares de pessoas estão empenhadas no trabalho de colocar a corda.” Agora, todos contam com a sorte até que a luz do sol permita a volta das equipes empenhadas nos resgates.

O que aconteceu

Sete crianças e um adulto ficaram pendurados a 274 metros do chão durante um passeio de teleférico no Paquistão. Na ocasião, um dos cabos se rompeu e deixou as vítimas presas no distrito de Battagram.

As crianças e o professor iam para a escola no momento do incidente. Equipes de resgate informaram que o cabo teria se partido por volta das 9h do horário local (23h de segunda-feira, no horário de Brasília).

Durante as buscas, quatro crianças foram resgatadas com sucesso do teleférico. O resgate das quatro vítimas foi feito forças militares do país e confirmado por um oficial.

Segundo informções da “BBC News”, após serem retiradas da cabine, médicos avaliaram o estado de saúde das crianças. Um policial informou que elas estão com estado da saúde estável.

O resgate, que está suspenso, já era considerado difícil por funcionários do distrito de Battagram, porque mesmo durante o dia já havia oorrência de fortes ventos, além da própria altitude do teleférico. Até mesmo para realizar a aproximação do helicóptero ao teleférico pode desestabilizar o único fio que sustenta a cabine.

Fonte: Internacional