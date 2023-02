Resolução pede punição aos militares que ajudaram os atos golpistas

Fernando Frazão/Agência Brasil Marielle Franco foi assassinada em março de 2018





O Ministério da Justiça confirmou que vai trabalhar em conjunto com a Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro nas investigações do caso Marielle Franco. A vereadora carioca foi assassinada a tiros em março de 2018, junto com seu motorista Anderson Gomes.

A polícia conseguiu chegar aos supostos executores do crime, os ex-policiais militares Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz. Ambos já são réus pelo crime e aguardam julgamento por júri popular.

Mas os mandantes do assassinato ainda não foram descobertos. A parceria foi confirmada pelo Ministro da Justiça, Flávio Dino, após reunião nessa quarta-feira com o procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Luciano Mattos, e o subprocurador-geral, Marfan Martins Vieira.





Dino já havia se comprometido com a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, irmã de Marielle, a esclarecer o caso no dia de sua posse como ministro. Na ocasião, ele afirmou que esta é uma questão de honra para o Estado brasileiro. Na reunião com o MP do Rio, também foram discutidas ações e estratégias de cooperação no combate ao crime organizado do Rio de Janeiro.

De acordo com o procurador-geral do estado Luciano Mattos, a ideia é fortalecer a força-tarefa já existente dentro do órgão exclusivamente, que contará com o apoio da Polícia Federal, nas investigações.

