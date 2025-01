Respondendo seguidores, Graciele Lacerda explica tamanho da filha: ‘Miudinha’

Graciele Lacerda respondeu a algumas dúvidas de seus seguidores, nesta quarta-feira (8), sobre a nova fase da sua vida após o nascimento de Clara, fruto do seu casamento com Zezé Di Camargo. A influenciadora, de 44 anos, disse que a menina, nascida no dia 25 de dezembro do ano passado, nasceu pequena e explicou o motivo dela ser miúda. Clara veio ao mundo pesando 2,330 kg.

"A Clara não nasceu prematura. Ela nasceu de 37 semanas e três dias. Só é considerada prematura antes das 37. Ela nasceu pequenininha por conta de uma situação do meu parto que eu ainda vou contar para vocês. Sei que estou devendo esse relato de parto, mas não tenho tempo para parar e gravar, mas vou fazer isso, e daí vocês vão entender por que ela nasceu miudinha. Mas ela não é prematura", explicou.