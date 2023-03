Restam poucos ingressos para Flamengo x Vasco

Faltam somente 8 mil ingressos para o ‘clássico dos milhões’, Flamengo x Vasco, domingo (05.03), no Maracanã, pela 10ª rodada da Taça Guanabara.

A expectativa é que as entradas se esgotem nas próximas horas ou nos próximos dias. A carga total para a venda será de 60 mil ingressos, com 70 mil expectativa de espectadores no estádio.

As informações e as vendas e trocas de ingressos você encontra nos sites oficiais dos clubes envolvidos na partida: (www.flamengo.com.br) e (www.vasco.com.br).

Assim como nos grandes jogos, cuja a bandeira de segurança será VERMELHA, haverá bloqueio das ruas dos arredores do Maracanã 3 horas antes da partida. As Avenidas Rei Pelé, Maracanã e a Rua Professor Eurico Rabelo, além de adjacentes ao estádio serão fechadas. As autoridades recomendam aos torcedores o uso do transporte público (Metrô, Supervia, taxis, ônibus, etc).

Mais de 1.500 pessoas, entre forças do Estado, Prefeitura, e segurança particulares vão fazer a segurança da partida, que pode dar o título da Taça Guanabara ao Flamengo.

Fonte: Agência Esporte