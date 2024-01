Retomada de obras do Hospital Regional de Extrema é celebrado por Cláudia de Jesus

A iniciativa da deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) em focar na melhoria dos serviços de saúde em Rondônia resultou em avanços importantes. A partir de sua recomendação, o governo estadual reiniciou as obras do Hospital Regional de Extrema (HRE), distrito do município de Porto Velho, abordando também a escassez de medicamentos e a qualidade do atendimento, problemas apontados pela comunidade.

Sua atuação na Comissão de Saúde tem sido marcada por uma preocupação constante com as questões de saúde pública. Além disso, Cláudia de Jesus tem sido uma voz ativa na destinação de recursos para o setor, com a alocação de mais de R$ 5 milhões em emendas parlamentares destinadas à saúde. “Nossa missão é assegurar que todos em Rondônia tenham acesso a um sistema de saúde que funcione. Estamos trabalhando para transformar este objetivo em realidade”, afirmou a deputada.

Em resposta aos esforços de Cláudia de Jesus, o Governo de Rondônia iniciou as obras de reforma e ampliação dos Hospitais Regionais no município de Buritis e no distrito de Extrema. Este projeto tem como objetivo não só oferecer uma estrutura física mais adequada para pacientes e profissionais da saúde, mas também elevar o padrão de atendimento na região.

Texto: Cristiane Abreu I Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO