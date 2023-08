Retorno da Expovel é marcado pela movimentação de R$ 2 milhões em negócios e pela valorização da cultura e lazer na Capital

A 12ª Feira Agropecuária de Porto Velho – Expovel, realizada com apoio e investimentos do Governo de Rondônia, no período de 23 a 27 deste mês, no Parque dos Tanques, movimentou R$ 2 milhões em negócios, consolidando o sucesso do retorno do evento. O balanço foi divulgado pela Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou os impactos positivos do resgate da Expovel para o bem-estar da população, valorização da cultura e avanço do desenvolvimento do Estado, e ainda parabenizou a população por ter aproveitado a diversão de forma respeitosa, fazendo com que o evento fosse um sucesso.

‘‘Foi uma festa notável, com muitas pessoas presentes aproveitando as atrações e também movimentando a economia de Rondônia, com os bons negócios realizados. É gratificante para o Governo ter contribuído para trazer de volta esse evento à população de Porto Velho. Já vamos começar a sonhar com a Expovel 2024’’, evidenciou Marcos Rocha.

O secretário da Sejucel, Júnior Lopes ressaltou que, a Expovel foi uma festa organizada, transparente e com ações conjuntas para que o evento ocorresse da melhor forma possível para a população. ‘‘O apoio dado à Expovel faz parte das orientações passadas pelo Governo à Sejucel, de fomentar a cultura e o lazer no nosso Estado. Foi emocionante, o processo de resgate da nossa tradição’’.

RESULTADOS

Com entrada gratuita e uma programação diversificada com rodeios, shows nacionais, exposição de animais e de produtos do agronegócio rondoniense, a Expovel atraiu uma média de 80 mil pessoas, nos cinco dias.

Conforme o levantamento apresentado pela Sejucel, durante a Expovel foram comercializados 20 touros, que movimentou R$ 500 mil. O evento também trouxe bons resultados na praça de alimentação e para mais de 150 expositores presentes na feira, totalizando R$ 2 milhões em negócios.

INVESTIMENTO

O Governo de Rondônia reuniu esforços para tornar a festa um ambiente seguro para diversão das famílias e a realização de bons negócios. A feira foi realizada pela Associação Promotora de Eventos de Rondônia – Aperon, e contou com o investimento do Governo do Estado, por meio de emenda parlamentar conjunta dos deputados da Assembleia Legislativa do Estado – ALE/RO; e em conjunto à Prefeitura de Porto Velho, que tornou possível a realização do Baile da Rainha, Cavalgada, Vaquejada, rodeios, e a montagem da estrutura da feira.

AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Além da Sejucel, que atuou na realização do evento, o Governo também se fez presente no evento, por meio de outros órgãos como a Superintendência Estadual de Turismo – Setur, que informou ao público sobre os principais pontos turísticos do Estado; O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia – Detran/RO, que realizou orientações sobre segurança no trânsito, atividades educativas e sorteios de brindes, além de organização no tráfego ao redor do evento e testes de alcoolemia.

A Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa distribuiu kits de prevenção, e ofereceu também, orientação sobre vigilância, prevenção e diagnóstico das Infecções Sexualmente Transmissíveis – IST.

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas – Sebrae, foi responsável pelo Pavilhão do Empreendedor, onde houve o apoio para micros e pequenos negócios na comercialização de alimentação e bebidas; prestação de serviços e exposição de trabalhos manuais.

Já a Secretaria de Estado da Comunicação – Secom ficou responsável por deixar o público informado sobre tudo o que aconteceu nos cinco dias de evento, por meio do portal de notícias e das redes sociais oficiais do Governo de Rondônia, com informações, galeria de fotos e vídeos mostrando com transparência a realização da Expovel.

A Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril de Rondônia – Idaron e a Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri foram responsáveis pela fiscalização e coordenação da exposição de animais para comercialização e também participaram dos rodeios.

RODEIOS

Um dos principais entretenimentos da Expovel, os rodeios, impressionaram o público. Da disputa, participaram 32 peões, sendo que cinco deles foram premiados em dinheiro. O primeiro lugar com R$ 12 mil, o segundo com R$ 8 mil; o terceiro com R$ 5 mil; o quarto com R$ 3 mil, e o quinto com R$ 1 mil.

O pódio foi ocupado pelo Acre, o segundo, o quarto e o quinto lugar por Rondônia, e a terceira colocação pelo Amazonas.

SHOWS MUSICAIS

Os shows musicais também foram prestigiados pelo público. A abertura ficou por conta da dupla Maiara & Maraisa; e contemplou ainda, Casa Worship (gospel); Lauana Prado e Bruno & Barreto; João Bosco & Vinícius e Zé Felipe; e Guilherme e Santiago.

SEGURANÇA

O Corpo de Bombeiros Militar – CBMRO analisou os projetos de proteção contra incêndio e pânico, visando garantir a segurança dos visitantes, e esteve à disposição para atuar em caso de emergências.

A Polícia Militar realizou o policiamento interno e externo do local, com cerca de 300 policiais militares distribuídos em pontos estratégicos, diariamente, prevenindo crimes e protegendo a população.

Além dos policiais militares do 1º Batalhão, que é o responsável pela área, o policiamento da feira foi reforçado pelos batalhões especializados como Batalhão de Trânsito, Batalhão de Policiamento Ambiental, Batalhão de Policiamento de Choque e de Operações Especiais, garantindo assim, uma feira pacífica e segura.

Fonte: Governo RO