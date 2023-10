Retorno do Festival Folclórico fomenta economia, cultura e turismo em Guajará-Mirim

A 21ª edição do Festival Folclórico Duelo na Fronteira, de Guajará-Mirim, promovida pelo Governo de Rondônia chegou finalizou no domingo (15), após três dias de atrações musicais e o “duelo na arena” entre as agremiações “Flor do Campo” e “Malhadinho”. Com a revitalização do bumbódromo, Márcio Paz Menacho pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – Seosp, o Festival foi retomado após sete anos. O evento é realizado pela Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel, em parceria com a Prefeitura de Guajará-Mirim.

FOMENTO

O evento estimulou a economia e o turismo na região durante o fim de semana. A entrada no bumbódromo foi gratuita à população. Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Festival representa um importante momento de valorização da cultura e conta com a participação da população. “O reconhecimento do valor do trabalho desenvolvido pelas agremiações fortalece ainda mais essa festa tão tradicional e que impulsiona a economia, a cultura e o turismo”, ressaltou.

PÚBLICO

A participação do público foi essencial para alcançar o objetivo do evento que é resgatar a tradicional festa folclórica. O auxiliar de escritório Ezicio Gomes Júnior, esteve prestigiando dois dias do evento e queria muito levar sua mãe para assistir. “Vim na primeira noite e notei que havia um espaço para os idosos, minha mãe mesmo estando em uma cadeira de rodas gosta de sair com a família, se divertir, então não pensei duas vezes em trazê-la na última noite para acompanhar a apresentação dos bois-bumbás. Os organizadores estão de parabéns pelo evento e por pensar nos idosos”, destacou.

Acompanhada do filho, a idosa de 76 anos Méris Flores, assistiu do início ao fim as apresentações dos bois-bumbás Flor do Campo e Malhadinho na última noite. “Gostei muito de ter vindo, valeu a pena. Gostei de tudo”, comemorou.

Fonte: Governo RO