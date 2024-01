Retroescavadeira destinada pelo deputado Ezequiel Neiva beneficiará mais de 400 produtores em Chupinguaia

Mais de 400 propriedades rurais serão atendidas com investimento no valor de R$ 520 mil destinado pelo deputado Ezequiel Neiva. O recurso, via emenda parlamentar, é para a aquisição de uma máquina retroescavadeira a fim de atender as associações rurais Asprama, Aspraviva, Menina Vanessa e Asprafama, nos assentamentos Maranatá e Zé Bentão, no município de Chupinguaia. O investimento está na conta das associações para a compra da máquina.

Ezequiel Neiva ressalta que a retroescavadeira foi solicitada pelo vereador Alicate (foto). O parlamentar explica que o vereador manteve reunião com os produtores para definir que tipo de equipamento ou implemento agrícola os associados escolheriam. “Os produtores entenderam que uma retroescavadeira seria o equipamento mais útil para contribuir com as ações diárias no campo”, acrescentou o parlamentar.

Neiva destaca ainda, que a restroescadeira terá contribuição significativa para os produtores. Disse que os associados poderão realizar encascalhamentos de currais e da entrada das propriedades; instalar manilhas nas entradas das propriedades; consertar pontes de um lote para o outro nas fundiárias; fazer cercas, construir passagens para o gado, entre outras atividades. “Logo estarei nos assentamentos para a entrega dessa máquina”, acrescentou o parlamentar.

Texto e foto: Nilson Nascimento I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO