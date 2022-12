Retrospectiva 2022: confira as principais notícias de abril

Por causa dos altos números de casos de covi-19 nos dois primeiros meses de 2022, várias capitais brasileiras adiaram as festas carnavalescas para abril. Após dois anos sem desfile por causa da pandemia de covid-19, o Brasil finalmente comemorou o carnaval, com uma folia fora de época.

No Rio de Janeiro, no entanto, nem tudo foi festa. Um acidente resultou na morte de uma menina de 11 anos. Raquel Antunes da Silva foi prensada entre uma alegoria e um poste, na noite de quarta-feira (20), durante o deslocamento do carro em uma rua próxima do Sambódromo.

Réus

No início de abril, a professora Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, acusada junto com o ex-vereador Jairo Souza Santos, do assassinato da criança, deixou o Instituto Penal Santo Expedito, no Complexo de Gericinó, na zona oeste do Rio . No dia 6, ela recebeu tornozeleira eletrônica.

No dia 12, o vereador Chico Alencar (PSOL) foi sorteado relator do processo disciplinar no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara do Rio de Janeiro, para cassação do mandato do vereador Gabriel Monteiro (PL), alvo de denúncias de assédio sexual, moral, estupro e manipulação.

Também no dia 12 começou o julgamento de quatro réus envolvidos no caso da morte do pastor Anderson do Carmo, supostamente a pedido da então esposa, a ex-deputada Flordelis.

No mesmo dia a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou o pedido de cassação do deputado Arthur do Val por ter proferido frases machistas ao se referir a refugiadas ucranianas dizendo que as mulheres de lá são “fáceis” por serem pobres, mesmo com a renúncia dele.

No dia 20, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes votou pela condenação do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) a oito anos e nove meses de prisão em regime fechado. Já no dia 1º a maioria do Supremo referendou uma série de medidas cautelares contra o deputado determinadas por Moraes.

Saúde

A Organização Mundial da Saúde (OMS) começou a monitorar casos de uma hepatite aguda grave de origem desconhecida em crianças na Europa, no mês de abril. Os casos começaram a surgir no Reino Unido que até dia 26 registrava 111 registros da doença. Os novos casos não apresentavam os vírus normalmente responsáveis ​​pela inflamação aguda do fígado – hepatite A, B, C, D e E.

No dia 17, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou em pronunciamento de rádio e TV, o fim da emergência de saúde pública em decorrência da pandemia. Segundo o ministro, o anúncio foi possível por causa da melhora do cenário epidemiológico, da ampla cobertura vacinal e da capacidade de assistência do Sistema Único de Saúde (SUS).

Internacional

Guerra na Ucrânia

Mais de um mês após o início da Guerra na Ucrânia, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) disse acreditar que o conflito pode durar muito tempo.

No início do mês (4) o mundo ficou perplexo com a localização, na cidade de Bucha, de mais de 300 corpos, total de 410 nos arredores de Kiev. No dia 10 a contagem já passava de 1,2 mil.

A ajuda humanitária seguiu fracassada devido ao aumento dos combates. A instalação dos corredores humanitários também seguiu sem sucesso. Ainda no dia 24, tentava-se instalar o corredor de Mariupol. A cidade já estava completamente tomada pelas forças russas desde o dia 16. Os moradores estiveram sitiados na usina de Azovstal.

O conflito se intensificou no Leste dando início, no dia 18, à Batalha de Donbass.

Aniversário e reeleição

No dia 21, a rainha Elizabeth, do Reino Unido, celebrou seu 96º aniversário em sua propriedade de campo em Sandringham. Salvas de tiros foram disparadas em Londres e Windsor e bandas militares tocaram Parabéns Para Você para marcar a data.

O presidente da França, Emmanuel Macron, foi reeleito no domingo (24) para um novo mandato. Ele derrotou a candidata de extrema-direita Marine Le Pen.

Mortes

Faleceu no dia 3, em São Paulo, aos 98 anos, a escritora e integrante da Academia Brasileira de Letras (ABL), Lygia Fagundes Telles. Lygia foi vencedora do Prêmio Camões, em 2005, pelo conjunto da obra, e do Prêmio Juca Pato, em 2009, como intelectual do ano.

A escritora nasceu na capital paulista, estudou na Escola Caetano de Campos e se formou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo (USP). Ingressou na ABL em 1987 na cadeira 16, na sucessão de Pedro Calmon.

Lygia faleceu em sua casa, em São Paulo, de causas naturais.

Eleições

Durante os 30 dias do período de janela partidária, prazo para que deputadas e deputados federais ou estaduais possam trocar de partido político para concorrer nas Eleições 2022 sem perder o mandato por infidelidade partidária, que terminou no dia 1º de abril, cerca de 70 deputados federais trocaram de sigla. Desde 2018, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a troca de sigla só pode ser feita pelo parlamentar no término do mandato vigente.

Governadores de seis estados brasileiros renunciaram aos cargos para disputar as eleições de 2022.

Oscar

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou no dia 8 que seu conselho de diretores proibiu que o ator Will Smith compareça a qualquer um de seus eventos, incluindo a cerimônia do Oscar, por 10 anos, depois que o vencedor do prêmio de melhor ator deu um tapa no apresentador Chris Rock durante o show de premiação deste ano.