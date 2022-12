Retrospectiva 2022: confira as principais notícias de novembro

Uma das mais importantes competições esportivas do planeta – a Copa do Mundo – que geralmente ocorre entre maio e julho, começou desta vez no fim do ano. A abertura foi realizada no estádio Al Bayt, em Al Khor, cidade localizada a 35 quilômetros de Doha, no Catar, no dia 20. O estádio foi também a sede do jogo de abertura do mundial.

O Brasil estreou no dia 24, com vitória sobre a Sérvia de 2 a 0. O segundo jogo, no dia 28, foi contra a Suíça e fez com que a seleção conseguisse, pela primeira vez, vencer o time europeu por 1 a 0, garantindo seu lugar nas oitavas de final.

Transição de governo e protestos

O feriado de Finados (2) foi marcado por atos em diversas cidades, entre elas Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Os manifestantes protestavam contra o resultado da eleição para a Presidência da República. Eles pediam intervenção federal.

No dia 22, o Partido Liberal (PL) entrou com representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para anular votos de cerca de 280 mil urnas eletrônicas usadas no segundo turno das eleições. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, deu prazo de 24 horas para que o partido fizesse o aditamento da petição em que pediu a anulação de votos das eleições. No despacho, Moraes pediu que o partido apresentasse a relação de urnas supostamente defeituosas nos dois turnos, alegando que as urnas também foram usadas no primeiro turno. Na tarde do dia 23, o partido pediu que o requerimento com escopo somente para o segundo turno fosse mantido pelo TSE. Nesse mesmo dia, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, negou o pedido do PL e estabeleceu multa de R$ 22,9 milhões para a Coligação Pelo Bem do Brasil.

Ataque em Aracruz

Um ataque a tiros na cidade de Aracruz (ES), em duas escolas do município, deixou mortos e feridos. No mesmo dia, a Polícia Militar do Espírito Santo informou que prendeu um suspeito de ser o autor do ataque. O autor é filho de um policial militar e usou a arma do pai nos ataques.

Obituário

Ícones da música brasileira deram o último adeus em novembro. No dia 9, a cantora Gal Costa morreu aos 77 anos. Não foram divulgados detalhes sobre a causa do falecimento. Também no dia 9, morreu Rolando Boldrin, aos 86 anos. Ele era ator, cantor, compositor e apresentador de TV.

No dia 22, foi a vez do cantor e compositor Erasmo Carlos, 81 anos, falecer em decorrência de problemas causados por uma síndrome edemigênica (quando há excesso de líquido nos tecidos do corpo).

