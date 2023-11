Reunião de transição entre Fernández e Milei tem clima ‘respeitoso’

Divulgação Fernández e Milei posam para primeira foto juntos durante reunião

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, recebeu na manhã desta terça-feira (21), na residência oficial da Quinta de Olivos, o mandatário eleito Javier Milei para iniciar o processo de transição para o novo governo, que tomará posse no dia 10 de dezembro.

A reunião, como confirmaram à ANSA fontes próximas da presidência, durou cerca de duas horas e meia e transcorreu de forma “cordial”, “institucional” e “respeitosa”.

De acordo com as fontes, a conversa se concentrou no “método de transição em cada ministério” para garantir o funcionamento da administração pública durante a transferência de poder.

O governo Fernández garante que se “comprometeu a iniciar a transição com equipes nas diferentes áreas” e que foi feita uma “revisão da agenda internacional”.

Também esteve presente na reunião o coordenador da campanha eleitoral e provável futuro chefe de Gabinete de Milei, Nicolas Posse.

Fonte: Internacional