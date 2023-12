Objetivo foi apresentar o balanço de 2023 e traçar novas metas para a secretaria em 2024

Em reunião realizada na manhã desta sexta-feira (22), a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), por meio do Departamento do Programa Talentos do Futuro (DPTF), avaliou as atividades desenvolvidas durante este ano e também fez o planejamento de ações para o ano de 2024.

O encontro contou com a presença de professores que ministram aulas no programa. Na oportunidade foi destacado o cronograma de atividades para o ano que vem, como por exemplo, a matrícula para novos alunos, quantitativo de vagas e o início das aulas, que está previsto para o dia 4 de março. Assim como a expectativa de competições como a Copa Zico e outros campeonatos estaduais e nacionais.

Na ocasião, foi apresentado aos professores do Talentos do Futuro, o projeto desenvolvido pela Universidade Federal de Rondônia (UNIR) que vai analisar os objetivos de ensino e as metodologias de trabalho desenvolvidas na iniciação do programa. O projeto se chama “Perfil do Programa de Iniciação Esportiva Talentos do Futuro: Objetivos de ensino e metodologias de trabalho”, que é coordenado pelos professores da Unir, Ramón Núnez e Ivete de Aquino. “Esperamos contar com o apoio dos professores do programa para que eles contem a metodologia de trabalho deles em cada modalidade”, disse Ivete Aquino.

BALANÇO

Na oportunidade os professores também fizeram balanço das ações desenvolvidas em 2023. Para a professora de judô, Alda Cristina, este ano foi um grande destaque para o programa. “Uma das conquistas foi a medalha de ouro da Juliana Beatriz no campeonato brasileiro. Ano que vem, esperamos conquistar ainda mais medalhas”, disse a professora.

Para a professora de ginástica, Francimeire Lavareda, o Talentos do Futuro está cada vez mais mostrando as potencialidades esportivas que o município oferece. “Nossas atletas viajaram para diversos locais como Amazonas e São Paulo e tiveram bons resultados. É a prova que o trabalho feito pela secretaria está no caminho certo e que nossas ginastas ainda vão conquistar outros objetivos”, conclui a professora.

A expectativa é que as inscrições para novos alunos comecem a partir do dia 22 de janeiro. O programa Talentos do Futuro atende crianças e jovens em 12 modalidades esportivas na cidade e nos distritos. O programa oferece uniforme completo para treinos e competições, lanche em todos os dias de aula e acompanhamento com psicólogo e nutricionista.

Segundo a secretária da Semes, Ivonete Gomes, é fundamental o trabalho que os professores desempenham para o crescimento dos nossos atletas. “Ano que vem o programa vai conquistar novos objetivos e contamos com o apoio dos professores para que possa ser ainda mais destaque nacional”, finaliza.

Texto: André Oliveira

Foto: André Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO