RÉVEILLON 2023 – Prefeitura divulga edital de chamamento para ambulantes

Local faz cultivo de mudas para incentivar arborização e recuperação de áreas degradadas

A arborização urbana e a recuperação de áreas degradadas são focos das ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), que cultiva plantas nativas, arbóreas e frutíferas no Viveiro Municipal de Porto Velho. As mudas produzidas pelo Município são doadas à população e usadas para paisagismo urbano.

“Porto Velho hoje está rodeada de um cinturão verde e nós temos um déficit enorme na parte urbana com relação às poucas regiões arborizadas. As doações ajudam a diminuir os passivos ambientais incentivando a população a plantar e cuidar da cidade que, consequentemente, ganha um espaço melhor para se viver”, falou Alexandro Pincer, secretário municipal de Meio Ambiente.

Em 2022, 18.819 mudas de plantas produzidas no viveiro foram doadas à população. Açaí, buriti, acerola, graviola, cupuaçu, caju, biribá, além de plantas como ipê, cedro, mogno e cojoba, são algumas das mudas cultivadas no local e muito procuradas pelos munícipes.

“Os nossos captores colhem as espécies que entendemos como adequadas para arborização urbana. Os servidores então colocam as sementes no berçário, fazem o processo de germinação, colocam a muda em sacolinhas até atingirem um tamanho que a gente entende que não vai perder, e a partir daí fazemos as doações ou levamos para o paisagismo”, explica o titular da Sema.

Conforme o secretário, há duas formas de doação das mudas. A primeira é quando os munícipes procuram a Sema solicitando certas mudas. “Cada munícipe tem direito a 50 mudas de variadas espécies e a partir da solicitação, é aberto o calendário para fazerem a retirada no viveiro”, explica.

O outro momento é em pontos de incentivo a arborização, que acontecem em parques e praças da cidade, como no Skate Parque e no Espaço Alternativo, e que é divulgado para a população.

“As solicitações de doação de mudas foram suspensas e retornam no dia 9 de janeiro de 2023. Trabalhamos em períodos de cultivo e doação, por causa da época de chuva e de seca, já que no verão tende-se a perder as plantações por falta de chuva. Por isso, intensificamos a produção durante as secas e incentivamos as doações no inverno”, informa Alexandro.

Para 2023, o secretário aponta que o objetivo da pasta é continuar a arborizar o máximo de áreas que estão em passivo ambiental da cidade e fazer o paisagismo de áreas turísticas e parques, que foram intensificadas este ano.

Este trabalho que embeleza a cidade e beneficia o meio ambiente começa no viveiro a partir da atuação de servidores que estão há anos no local, assim como Raimundo Bandeira, que trabalha com roçagem, germinação, preparo de insumo e de terra, repicagem e coleta de sementes.

“É um trabalho de delicadeza e cuidado para não matar as plantinhas. Tenho amor por isso e ver a cidade mudando me enche de alegria. Por causa da experiência que tenho aqui no viveiro, desenvolvi muito conhecimento sobre como cuidar de cada espécie. É bom sempre aprender coisas novas e trabalhar com o que a gente gosta”, falou o servidor.

SOLICITAÇÃO

O munícipe que se interessar em solicitar a doação, deve fazer o requerimento de doação diretamente na Sema, à rua General Osório, nº 81, Centro, e apresentar o RG, CPF e um comprovante de endereço no ato da inscrição que deverá ser preenchido.

Após a realização do cadastro, o cidadão deverá apresentar o requerimento de solicitação no viveiro municipal no dia que foi agendado. No ato da entrega, uma equipe de educação ambiental dará as orientações de plantio e cultivo das espécies.

O Viveiro Municipal está localizado no interior do Parque Natural, que fica no final da avenida Prefeito Chiquilito Erse, antiga Rio Madeira. O local funciona de segunda a sexta, das 8h às 13h com entrada gratuita.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO