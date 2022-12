RÉVEILLON – Shows musicais e queima de fogos vão marcar a chegada de 2023 em Porto Velho

Local tem sido alvo de vandalismo e mau uso de equipamentos desde que foi reinaugurado

Reaberto após um período de reformas, o Parque da Cidade, localizado na Avenida Calama, zona norte da capital, recebeu decoração e programação especial para o período natalino, além de uma extensa praça de alimentação. Porém, nem isso foi suficiente para evitar a ação de vândalos, que com menos de um mês de reabertura do local, já deixaram depredação em vários pontos do Parque.

Foram danificados brinquedos, torneiras dos banheiros, equipamentos da academia ao ar livre, entre vários outros itens. “Nós pedimos ajuda e atenção de todos os usuários do local para cuidar dos ambientes de lazer e diversão do Parque, pois ele é nosso, é de todos. As equipes da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), fazem rotineiramente os reparos necessários, mas manter tudo em ordem depende também da população”, diz o presidente da Emdur, Gustavo Beltrame.

Outro pedido é em relação à segurança das crianças que frequentam o local. Além de zelar para que objetos não sejam danificados, isso colabora para que acidentes com os equipamentos sejam evitados. O apelo é também quanto ao vandalismo praticado nas instalações, como os banheiros, onde parte das torneiras foram furtadas. Ligações clandestinas na energia elétrica do local também estão causando prejuízos e caso essas ações sejam identificadas, o pedido é para que seja acionada a administração do Parque ou profissional de vigilância presente no local.

O parque fica aberto com a decoração natalina das 17h às 22h até o dia 8 de janeiro.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO