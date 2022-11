Revitalização da Praça Cohab vai garantir mais qualidade de vida aos moradores de Rolim de Moura

A melhoria na qualidade de vida dos rondonienses é mais um marco na atuação do Governo de Rondônia. Um exemplo prático deste propósito é a implantação do projeto Governo da Cidade, que atende os municípios do Estado. É o que acontece no município de Rolim de Moura, localizado na região da Zona da Mata. A população segue acompanhando o dia a dia da obra de reforma da praça Cohab, iniciada em em maio de 2022 e segue avançando, com 70% de execução realizada.

A praça fica no bairro Boa Esperança, um dos mais antigos do município e possui uma área total de 5.824,00m². O projeto urbanístico prevê uma academia ao ar livre, quadra de esportes, quadra de areia, campo com grama sintética, pista de caminhada com extensão de 352,35 m² e pergolado.

ACESSIBILIDADE

O projeto conta com acessibilidade para pessoas com deficiência visual, com a instalação de piso tátil e, também, rampas para cadeirantes. Tudo isso foi pensado estrategicamente, visando contemplar toda a comunidade do bairro e do entorno.

“Proporcionar ambientes de lazer a população foi um dos objetivos quando criamos o projeto Governo na Cidade. As obras vão muito além de estruturas, significam desenvolvimento e qualidade de vida para o rondoniense. A população merece esse cuidado, tanto que foram investidos para o projeto cerca de 190 milhões de reais”, destacou o governador Marcos Rocha.

EXPECTATIVAS

Satisfação para quem constrói e gratidão para quem é beneficiado. Este é o olhar da grande maioria da população local. É o caso da moradora Maria Aparecida Lopes, de 60 anos. Ela conta que a obra já era esperada há muito tempo pelos moradores. Ver de perto o andamento dos serviços, em frente de sua casa, é uma alegria e sinônimo de um novo tempo para as famílias do bairro.

“Eu moro aqui há 24 anos. Antes, o cenário era bem diferente, muito mato e pouca iluminação, trazendo insegurança para nós. Agora, essa obra vai trazer muita movimentação por aqui, principalmente para quem gosta de praticar esporte e atividade física. Poderei fazer minha caminhada e curtir um tempo de qualidade com minha filha e minha neta. Uma obra importante e assertiva desta atual gestão”, declarou.

Do mesmo sentimento compartilha o comerciante João Maria Medeiros, que há 30 anos tem o estabelecimento de frente para a área da praça. Ele acredita que com a entrega do local, a movimentação em seu estabelecimento vai melhorar bastante e até pensa em ampliar a oferta de produtos de seu comércio.

“O governo teve um olhar diferenciado para o nosso município como nunca havia presenciado antes. Com a praça funcionando, poderei ampliar meu comércio e consequentemente aumentar o meu lucro. E, claro, poderei desfrutar de momentos de lazer, basta só atravessar a rua”, disse Medeiros.

Para a obra foi destinado o valor de R$ 1.391.584,00 (um milhão, trezentos e noventa e um mil e quinhentos e oitenta e quatro reais). De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Rolim de Moura tem mais de 55 mil habitantes, sendo a sétima cidade mais populosa do Estado.

