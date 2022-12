Revitalização de vias públicas e iluminação são investimentos realizados pelo Governo de Rondônia em Guajará-Mirim e Nova Mamoré

Os pequenos negócios foram responsáveis por cerca de oito a cada dez novas vagas criadas no País, de acordo com um levantamento realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas – Sebrae, e como forma de auxiliar esses empreendimentos rondonienses, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec criou o Programa de Apoio às Micros e Pequenas Empresas e Empreendedores de Pequenos Negócios – Proampe, em que atingiu a marca de R$ 50 milhões em microcrédito aprovado em 21 municípios do Estado, desde abril de 2021.

Cláudia Bailiot, empreendedora do ramo funerário de Alvorada do Oeste, relatou que precisou de recursos para fazer um investimento no seu negócio. “Fui atrás de empréstimos em bancos, mas tive o crédito negado. Cheguei até a uma instituição financeira credenciada no Proampe, conversando com o gerente da agência, fui informada sobre o programa, achei que seria muito viável para mim. recebi auxílio em tudo o que precisei, todo o suporte necessário e consegui o crédito de R$ 60 mil para investir no meu negócio”, enfatizou a empresária.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Sérgio Gonçalves, as micros e pequenas empresas são de extrema importância ao fomento da economia local. “O programa vem impulsionando os pequenos negócios de empresários formais, informais ou da área rural, e essa é a nossa missão, entregar políticas públicas eficientes e mais precisa”, ressaltou o secretário.

O governador do Estado, Marcos Rocha, destacou a importância do programa, para o desenvolvimento econômico do Estado. “O nosso desejo e sempre manter o fomento à atividade produtiva, com a oferta de crédito para micro e pequenos empreendedores, valorizando e auxiliando os empresários, refletindo em mais emprego e renda à população rondoniense”, pontuou Marcos Rocha.

Ao todo, já foram inauguradas 21 unidades do Proampe no Estado de Rondônia. Para ter acesso ao programa, o solicitante deve residir em um dos municípios onde possui agências, confira AQUI.

CONDIÇÕES OPERACIONAIS

O Proampe oferece crédito contabilizado de R$ 300 até R$ 100 mil; a taxa de juros é calculada pela Selic + 0,5% ao mês, sendo uma taxa abaixo da praticada no mercado. O prazo de pagamento é de até 36 vezes, podendo solicitar carência de até 6 meses.

