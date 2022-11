REVITALIZAÇÃO – Parque da Cidade será reaberto com inauguração de novos espaços

Parque passa por enorme revitalização que contempla pista de caminhada, quadras, espaço pet, iluminação em led, entre outros atrativos

Os mais de 53 mil metros quadrados equivalentes à área do Parque da Cidade, localizado no bairro Flodoaldo Pontes Pinto, devem ser entregues à população no início de dezembro, após uma grande reforma executada pela Prefeitura de Porto Velho. O local ficou fechado durante a pandemia, recebendo o trabalho necessário para uma reabertura programada para acontecer junto com a inauguração da decoração natalina, que será centralizada no Parque durante as festividades deste ano.

Uma grande mudança na estrutura foi necessária para que a população volte a usufruir do local com conforto e segurança. A Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) foi responsável pela execução e coordenação dos projetos.

“A pista de caminhada, por exemplo, ainda era de terra e estava bem deteriorada, não tinha mais condições de uso. A parte elétrica também estava complicada, tinha um cenário de fios expostos, além de vários outros pontos. Em uma reunião com o prefeito Hildon Chaves nós decidimos fechar o parque e fazer uma reforma por completo e apesar de ter uma inauguração com a iluminação natalina, essa obra continua depois das datas festivas”, explica o presidente da Emdur, Gustavo Beltrame.

No local também será construído um memorial em homenagem aos profissionais da saúde que foram vítimas de covid-19 durante a pandemia, além de pista de caminhada totalmente asfaltada, iluminação feita 100% em Led, parquinho para pets, para crianças e com acessibilidade, entre outras novidades programadas.

“Mais de 80% do parque vai ser liberado agora, no próximo dia 3 de dezembro, junto com a iluminação de Natal. Após isso, vamos continuar com uma força-tarefa com as demais secretarias, até porque essa obra não foi licitada, é feita em conjunto com as outras secretarias como a Semob, Semagric, Semdestur, entre outras”, explica o presidente.

DECORAÇÃO NATALINA

Uma decoração de Natal especial também está programada para iluminar o Prédio do Relógio, Centro da capital, onde fica a sede administrativa da Prefeitura. Além da iluminação e da reabertura do Parque, a Emdur, em parceria com a Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), prepara uma programação com diversas atrações.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Emdur

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO