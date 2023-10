Ribeiro do Sinpol dialoga com a população durante o Duelo na Fronteira

Fiscalizando o evento denominado, “Duelo na Fronteira”, no qual destinou emenda parlamentar, o deputado Ribeiro do Sinpol (Patriota) aproveitou o ensejo para dialogar com a população de Guajará-Mirim. Atento à cultura do estado, o deputado Ribeiro destinou emenda parlamentar para a realização do evento Duelo na Fronteira. O evento reuniu milhares de pessoas no bumbódromo da cidade que, vestidas de vermelho e azul, simbolizava as torcidas dos Bois-Bumbás Flor do Campo e Malhadinho.

Para o deputado Ribeiro, fomentar a cultura é resgatar a festividade do folclore brasileiro. “Esse é um duelo lindo, que desde 1995 traz esperança de dias melhores, fomenta o comércio local e cria postos de trabalho. O sorriso da população em meio a euforia das torcidas, nos faz acreditar ainda mais na cultura”, pontuou o parlamentar.

O duelo aconteceu entre os dias 13,14 e 15 de outubro. Uma comissão de jurados avaliou 21 critérios das duas equipes que duelavam no bumbódromo, tendo como vencedor o Boi Malhadinho.

“Parabéns ao Boi Malhadinho, que foi gigante na atuação. Faremos o mesmo empenho para que o duelo continue no calendário-cultural, até porque, essa festividade agora é considerada patrimônio cultural imaterial rondoniense”, finalizou o parlamentar.

Ainda na festividade, o deputado conversou com a população e concedeu entrevista à imprensa.

Texto: Anderson Nascimento / Assessoria parlamentar

Foto: Eliardo Vicente / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO