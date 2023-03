Ribeiro do Sinpol faz visita nas delegacias do interior do Estado

Os deputados estaduais estiveram reunidos, na tarde desta terça-feira(14), em sessão ordinária, no plenário da Assembleia Legislativa de Rondônia. Durante o encontro, o deputado Alan Queiroz(Podemos) fez um balanço da semana em que esteve em Brasília, tratando de assuntos ligados ao estado de Rondônia.

O parlamentar fez questão de destacar o apoio recebido, na capital federal, do deputado rondoniense Maurício Carvalho (União Brasil), na organização de agendas e de visitas aos ministérios. Uma dessas pautas no Planalto, se deu no Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT), e foi a construção da ponte binacional entre Brasil e Bolívia, ligando as cidade de Guajará-Mirim, no lado brasileiro; e Guayaramerin, na parte boliviana.

“Nessa reunião, também fizemos a reivindicação da federalização de duas BR’s estaduais que são: RO-420 e RO-460. Essa rodovia liga Buritis a Jacinopólis e Nova Dimensão à Nova Mamoré. Isso para poder fazer a escoação de nossos produtores e agropecuaristas. É uma região que tem crescido muito no nosso agronegócio”, enfatizou.

Curso de Medicina

Outro ministério visitado por Alan Queiroz foi o da Saúde, onde foram feitas uma série de reivindicações nesse setor. Uma delas, é a solicitação, em conjunto com o Ministério da Educação, para que sejam abertas mais 100 vagas para o curso de medicina. Ele observou que essa demanda ainda precisa envolver outros atores, mas que é algo que já está sendo aventado junto à administração federal.

“Fizemos isso, antes mesmo da Universidade Federal de Rondônia, porque no mês de abril se encerra a portaria de extensão do aumento de vagas. Hoje, as faculdades particulares conseguem o aumento de vagas por meio de ações na Justiça. Nossa preocupação é garantir para quem não tem condições de pagar R$ 10 mil em uma mensalidade do curso de medicina, possa ter esse acesso. Nós direcionamos 100 vagas para a cidade de Guajará-Mirim”, explicou.

Alan Queiroz relatou também sobre um outro pedido feito no ministério da Saúde, que é a aquisição de uma van ou ônibus com toda a estrutura de consultórios odontológicos para atender as localidades mais distantes e isoladas em todos os municípios de Rondônia.

Indígenas

Outro ministério visitado pelo deputado Alan Queiroz foi o da Pesca e Aquicultura onde ele fez uma reivindicação em conjunto para o ministério do Turismo. O parlamentar solicitou a construção de um aquário estadual, em Porto Velho, para a preservação das espécies de peixes de nossa região e ser um ponto turístico de nossa capital.

“Nessa mesma visita, solicitamos que o lago do Cuniã, que está dentro de uma reserva extrativista (Resex), após um debate com a comunidade, que possa ocorrer a pesca esportiva nesse ambiente, a exemplo, do que já está acontecendo em outros locais do país. Precisamos ouvir os ribeirinhos, pois, precisamos achar uma forma de aumentar a renda dessas pessoas”, declarou.

Ele fechou a fala, durante a sessão, informando que também esteve no Ministério dos Povos Indígenas, onde solicitou que algo fosse feito em relação a Casa do Índio, em Porto Velho, que se encontra em péssimas condições. O deputado alertou para o perigo de desabamento do prédio, o que coloca em risco a vida dos quase 200 indígenas que fazem uso do local de forma temporária ou permanente.

“Fizemos solicitação ao ministério para que possa revitalizar esse espaço e torne um local, não só de visitação, mas que as pessoas possam tirar o sustento delas. Isso por meio do artesanato e de outras atividades”, finalizou.

Texto: Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira Secom ALE/RO