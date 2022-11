Ricardo Nunes homenageia personalidades do universo da Fórmula 1

Reprodução/Twitter Ricardo Nunes e Reginaldo Leme em Interlagos





O prefeito Ricardo Nunes participou, na tarde deste sábado (12), no Autódromo Internacional de Interlagos, Zona Sul, da premiação feita às personalidades relevantes na história da Fórmula 1, em comemoração aos 50 anos de Grandes Prêmios no Brasil.

Ao lado do CEO do GP São Paulo, Alan Adler, Nunes entregou a homenagem – uma escultura do artista plástico Waltércio Caldas no grid de largada da corrida Sprint (_prova curta de 24 voltas que define o grid de largada para a corrida principal de domingo_) para seis celebridades do universo das corridas.

Foram contemplados com a de aço inoxidável _A Velocidade_, Bernie Ecclestone (ex-presidente da FOM – Formula One Management, principal empresa operacional da Fórmula One Group); Tamas Rohonyi (promotor do GP no Brasil durante 40 anos); Stefano Domenicali (atual CEO da Fórmula 1); Emerson Fittipaldi (primeiro campeão mundial de F1 pelo Brasil, em nome de todos os pilotos brasileiros) e Reginaldo Leme (com 50 anos de jornalismo na F1, em nome da imprensa especializada), além de Mohammed Bem Sulayem (presidente da Federação Internacional de Automobilismo), que foi representado por Fabiana Ecclestone (vice-presidente da FIA para a América do Sul).

Fonte: IG Nacional