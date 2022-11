Rio começa a vacinar bebês com comorbidades contra a covid-19

O terceiro dia da Seleção Brasileira em Turim foi de festa. Convocado pela primeira vez em setembro de 2020, o volante Bruno Guimarães fez 25 anos na quarta-feira (16.11) e foi parabenizado pelo grupo brasileiro na preparação para a Copa do Mundo FIFA Qatar 2022.

Além dos vários cânticos de parabéns ao longo do dia, o elenco canarinho também celebrou o dia de Bruno Guimarães com um bolo de aniversário no jantar.

Meio-campista do Newcastle, Bruno Guimarães tem oito jogos disputados pela Seleção, 14 convocações e um gol marcado. Ele é um dos 26 convocados pelo técnico Tite para o Mundial. A estreia brasileira está marcada para o dia 24 de novembro, em Doha, contra a Sérvia.

Fonte: Agência Esporte