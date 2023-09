Rio Grande do Sul volta a ter risco de tempestade

Polícia Regional de Peel/PA Kenneth Law está supostamente ligado a mais de 100 mortes

A polícia do Canadá abriu uma investigação contra Kenneth Law, de 57 anos, por supostamente enviar “kits de suicídio” para pessoas em Montreal , no Quebec. Law já sofria mais de uma dúzia de acusações criminais. Nos supostos pacotes, ele colocava substanciais letais para as pessoas.

A Polícia de Montreal pediu para que os moradores fiquem em “vigilância” neste em que as investigações seguem avançando. “Aconselhar, encorajar ou ajudar uma pessoa a suicidar-se é um crime previsto no código penal e é punível com prisão”, disse a polícia em um comunicado.

O homem foi preso pela primeira vez em maio deste ano, quando enfrentava 14 acusações relacionadas a morte de pessoas na província vizinha de Ontário. As vítimas são pessoas de idade entre 16 e 36 anos.

A polícia afirma que os pacotes enviados, supostamente teriam os nomes das seguintes empresas no rótulo: Academic/ACademic, Escape Mode/escMode, Imtime Cuisine, AmbuCA e ICemac.

Segundo o Código Penal do Canadá, as pessoas que aconselham ou são cúmplices em um caso de suicídio, deve ser punida com até 14 anos de prisão.

Segundo a polícia de Ontário, acredita-se que ao menos 160 dos 1.200 pacotes enviados por Law foram destinados a lares canadenses. Eles alertam que o número é uma estimativa. Ele estaria ligado em mais de 100 mortes, ao todo.

No último mês, a Agência Nacional do Crime do Reino Unido abriu uma investigação contra Law, sob as acusações de suposto envolvimento em 88 mortes na Grã-Bretanha .

Kenneth Law é ex-engenheiro aeroespacial, e trabalhava em uma cozinha de um hotel de luxo. Ele foi preso após admitir a um repórter disfarçado que “muitas” pessoas teriam morrido com as substâncias que ele vendia de forma online.

Ele negou quaisquer relatos de que vendia voluntariamente produtos que auxiliavam pessoas a se suicidarem. Ele compareceu ao tribunal na última sexta-feira (08) para uma audiência de fiança, no momento em que os promotores trabalham para juntar todos os casos em um único tribunal.

Fonte: Internacional