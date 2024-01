Defesa Civil Municipal segue com monitoramento

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Defesa Civil Municipal, segue realizando o monitoramento no rio Madeira diuturnamente. Desde o início de janeiro, a capital tem sido marcada por chuvas intensas, o que tem chamado a atenção da população.

O gerente de Operações da Defesa Civil, Anderson Luiz, explica as condições do nível do rio neste período chuvoso. “Na manhã de quinta-feira (25), foi registrado o nível de 8,9 metros, e para esta época do ano está dentro da normalidade. Estamos seguindo com trabalhos de orientação e prevenção, ao mesmo tempo se programando para atender as comunidades ribeirinhas do médio e baixo Madeira que possam ser afetadas de alguma forma”.

A Defesa Civil tem como missão promover, coordenar e supervisionar as ações de prevenção e de assistência e atendimento às necessidades da população, decorrentes de situações de emergência e de estado de calamidade pública.

“Se você mora ou trabalha próximo a rios e lagos, fique atento ao nível da água, pois você poderá ficar isolado caso o nível esteja subindo. Atente-se também em reunir amigos e familiares, e se abriguem em lugares seguros. Há inúmeras formas de sofrer um acidente durante momentos críticos de chuvas e tempestades. Porém, manter a atenção e saber como agir em momentos como esses é o caminho certo para se proteger”, acrescentou o profissional.

A Defesa Civil Municipal informa que as equipes estão prontamente preparadas para dar suporte em atendimentos assistenciais em casos de emergência. Havendo necessidade de emergência estão disponíveis os telefones: 199 (Nacional) ou (69) 98473-2112, e Corpo de Bombeiros pelo 193.

Há ainda o alerta que, apesar das chuvas comuns durante o período de inverno amazônico, o fenômeno El Niño está prolongando o período de seca e, com isso, 2024 pode ter uma estiagem parecida ou ainda mais rigorosa que a do ano de 2023 na capital.

TREINAMENTO

As equipes da Defesa Civil Municipal participaram do curso oferecido pela Defesa Civil Estadual, de Proteção e Defesa Civil (Gestão de Risco, em função de mudanças na legislação). O instrutor, 2º Sargento BM Wagner Barbosa, explica sobre o curso oferecido.

“O curso de Gestão de Riscos de Desastres (GRD) é um conjunto de medidas preventivas aplicadas, essencialmente no período de normalidade, quando não há ocorrências de desastres. Os procedimentos adotados na GRD visam preparar, prevenir e mitigar as situações de riscos e desastres que podem acontecer. Esta certificação apresenta conteúdos primordiais para entender as etapas da GRD, suas diretrizes e aplicabilidade”, explica.

Texto: Rando Silva

Foto: Defesa Civil/Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO