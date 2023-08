Rio Pardo: Delegado Lucas afirma que resolução sobre a área será prejudicial às famílias

O deputado Ismael Crispin (Sem Partido) usou a tribuna na tarde desta quinta-feira (24), durante a sessão itinerante da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), realizada na 4ª Machadinho Agroshow no Parque de Exposições da Associação dos Agropecuaristas de Machadinho (AAMA). Na ocasião, ele elogiou o desempenho dos ciclistas de Rondônia na 45ª Edição da Copa Norte e Nordeste de Ciclismo de Estrada, que aconteceu no último fim de semana em Porto Velho.

“Após 33 anos, nosso estado voltou a ser palco de uma das mais importantes competições de ciclismo do país. Estou aqui para congratular nossos atletas, que com empenho e determinação alcançaram a terceira posição. Também quero agradecer a presença dos quase 400 ciclistas representando 16 federações que vieram ao nosso estado”, afirmou.

Ismael Crispin destacou que, durante sua participação na 45ª Copa Norte e Nordeste, recebeu diversos agradecimentos pelo apoio à categoria. “Além do reconhecimento pelo trabalho que estamos desenvolvendo, um comentário de um ciclista veterano me marcou. Ele disse que desde a época do ex-governador Teixeirão (in memorian), não via um político tão comprometido com o esporte. Esse feedback só reforça que estamos no caminho certo”, salientou.

No entanto, o deputado lamentou a percepção equivocada que alguns têm sobre o ciclismo em Rondônia. “Há quem pense que ciclismo é coisa de quem não tem o que fazer. No entanto, um dos maiores empresários e empregadores do nosso estado iniciou sua trajetória com uma bicicletaria na cidade de Pimenta Bueno”, recordou.

Respeito aos cicistas

Na ocasião, o parlamentar se pronunciou em defesa dos ciclistas, enfatizando a importância deles para a economia de Rondônia. “No final de semana, fiquei chocado ao ver uma viatura da Polícia Militar entrar, sem uma razão justificada, no circuito fechado. Respeito muito nossa corporação, mas é inaceitável desrespeitar nossos atletas e colocar em risco a integridade da competição e de seus participantes. Por isso, deixo meu apelo para que o esporte e seus praticantes sejam sempre respeitados. Afinal, o ciclismo não é apenas uma paixão, mas também parte importante da economia de Rondônia e não aceitarei desrespeito”, finalizou Ismael.

Texto:Laila Moraes / Assessoria parlamentar

Foto: Jiuliano Salim / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO