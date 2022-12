Rio: PM segue com policiamento reforçado na comunidade Bateau Mouche

Sergei Ilyin / Kremlin Pool Vladimir Putin disse querer conversar com todas as partes envolvidas no conflito

Neste domingo (25), o presidente da Rússia, Vladimir Putin , disse que o país está pronto para negociar com todas as partes envolvidas na guerra na Ucrânia , com o objetivo de encontrar “soluções aceitáveis”. De acordo com o mandatário, no entanto, Kiev e seus aliados ocidentais se recusam a conversar.

A declaração do russo ocorre um dia após o país ter bombardeado a cidade de Kherson. A ação deixou ao menos 10 mortos e 55 feridos, de acordo com números divulgados pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky .

Ao mesmo tempo em que o Kremlin diz que vai lutar para que todos os seus objetivos sejam alcançados, a Ucrânia também busca recuperar as regiões que os russos afirmam ter incorporado ao seu território.

Apesar da fala de Putin , o assessor de Zelensky , Mykhailo Podolyak, disse que o russo precisa “voltar à realidade”, que a Rússia “atacou sozinha a Ucrânia e está matando cidadãos”.

“Não há outros ‘países, motivos, geopolítica'”, continuou.

Ele ainda disse que o Kremlin “não quer negociações, mas tenta evitar responsabilidades”.

Hoje, Putin também afirmou que o Ocidente quer “dividir” a “Rússia histórica” — termo usado para argumentar que ucranianos e russos são um só povo e para “justificar” a ofensiva contra a Ucrânia .

“Estamos agindo na direção correta, estamos protegendo nossos interesses nacionais, os interesses de nossos cidadãos, de nosso povo”, acrescentou Putin .

Fonte: IG Mundo