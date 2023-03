Rio reabre quatro postos para vacina bivalente contra covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro reabre, a partir desta segunda-feira (6), quatro pontos de vacinação (PV) que vão reforçar a campanha de imunização da vacina bivalente contra a covid-19. O objetivo da reabertura dos postos, que funcionarão de segunda a sexta-feira, é facilitar o acesso da população à vacina.

Dessa forma, voltam a funcionar hoje (6) os postos do Tijuca Tênis Clube, das 8h às 17h, e Shopping do Méier, das 9h às 17h, ambos na zona norte. Amanhã (7), serão reabertos os PVs no Parque Shopping Sulacap, das 10h às 16h, na zona oeste, e no Museu da República, na zona sul, das 8h às 17h nos dias úteis e, aos sábados, das 8h às 12h.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Prado, explicou que a prefeitura está abrindo pontos extras que foram importantes, também, na primeira campanha de vacinação contra a covid-19. “Nosso objetivo é ampliar a vacinação na cidade, facilitando o acesso da população. É importante que as pessoas se vacinem para continuarmos com esse cenário positivo que a vacina propiciou a todos”, disse Prado.

Os quatro PVs vão ofertar a vacina Pfizer bivalente como reforço para idosos e pessoas imunocomprometidas a partir dos 12 anos que tenham tomado a segunda dose há, pelo menos, quatro meses. Além deles, poderão se vacinar com doses de Pfizer adulta os cariocas a partir de 12 anos que ainda não completaram o esquema vacinal.

A Secretaria Municipal de Saúde conta ainda com o Super Centro Carioca de Vacinação, localizado no bairro de Botafogo, zona sul da cidade, que funciona todos os dias da semana, inclusive aos domingos, das 8h às 22 horas.