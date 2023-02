Rio tem 41 blocos de rua nesta segunda-feira de carnaval

Quarenta e um blocos carnavalescos devem desfilar pelas ruas da cidade do Rio nesta -feira de carnaval (20). Entre os destaques está o Bloco do Sargento Pimenta, que se apresenta a partir das 10h, no Aterro do Flamengo, na zona sul da cidade.

O bloco é conhecido por fazer uma mistura inusitada da banda britânica The Beatles com ritmos brasileiros como samba, marcha e maracatu.

Para o público infantil, a opção é o Largo do Machadinho, Mas Não Largo Meu Suquinho, que faz sua festa na Praça do Largo do Machado, no Catete, também na zona sul da cidade, a partir das 10h.

Há opções também para foliões em outros bairros da cidade, como o Bloco Exagerado (a partir das 9h30, no centro), Banda Bacalhau na Vara (a partir das 10h, em Padre Miguel), Banda Polvo da Ilha (a partir das 11h, na Ilha do Governador), Universibloco (a partir das 15h, no Maracanã), Banda da Inválidos (a partir das 16h, na Lapa), Banda do Riviera (a partir das 16h, na Barra da Tijuca), Bloco das Divas (a partir das 16h, no Recreio dos Bandeirantes), Bloco do Cidade Jardim (a partir das 16h, em Curicica), Bloco de (a partir das 17h, em Botafogo), Bloco da Colônia (a partir das 17h, em Paquetá) e Bloco Papo de Cachaça (a partir das 17h, no Méier).