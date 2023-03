RJ começa aplicar bivalente contra Covid em idosos com mais de 68 anos

Reality Check team – BBC News A vacina bivalente está sendo aplicada em todas as 237 unidades de atenção primária do município e nos postos extras pela cidade

O Rio de Janeiro começa a aplicar nesta segunda-feira (6) a dose de reforço com a vacina bivalente contra Covid-19 em idosos a partir de 68 anos na cidade. O calendário foi antecipado pela prefeitura no último sábado (4).

Segundo informações divulgadas pelo município, pessoas com mais de 60 anos poderão se vacinar até o próximo sábado (11). A imunização deve continuar para pessoas com 12 anos ou mais imunocomprometidas.

Veja o calendário vacinal:

Divulgação – 06.03.2023 Rio antecipa calendário de reforço com vacina bivalente contra Covid

“Já era previsto que nessa semana a gente começasse com quem tem 60 anos ou mais. Então, a gente vai seguindo com a programação de imunização, estamos entrando com esse calendário para, de maneira mais oportuna, vacinar quem precisa ser vacinado”, comentou o secretário de Saúde do Rio, Rodrigo Prado.

O imunizante é recomendado como dose de reforço pra quem foi vacinado, pelo menos, com as duas doses da monovalente. Também é preciso que o idoso tenha tomado a última dose há, pelo menos, quatro meses.

Na cidade do Rio de Janeiro, a vacina bivalente será aplicada em todas as 237 unidades de atenção primária do município, além do Super Centro Carioca de Vacinação, na Rua General Severiano, em Botafogo, na Zona Sul, e nos postos extras pela cidade.

Fora estes, nesta segunda (6), mais dois pontos de vacinação voltam a funcionar. Veja quais são:

Tijuca Tênis Clube – das 8h às 17h

Shopping do Méier – das 9h às 17h

Já na terça-feira (7), outros dois postos serão reabertos:

Parque Shopping Sulacap – das 10h às 16h

Museu da República, no Catete – das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h

Fonte: IG SAÚDE