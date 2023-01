RJ: estado passa de 1,3 mil casos confirmados de mpox

Reprodução Redes Sociais Jair Bolsonaro mantém cargo de presidente da República no Twitter após posse de Lula

Nesta terça-feira (03), o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) , fez publicações nas redes sociais com “novidades do governo”, enfatizando como sendo “governo atual”. Além disso, o ex-mandatário não atualizou as informações acerca do cargo que exercia na “biografia” do perfil do Twitter.





No último domingo (1º), aconteceu a posse do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com isso, o mandato de Bolsonaro oficialmente acabou às 23:59 do dia 31 de dezembro de 2022, mas ele ignorou a posse não comparecendo nela e continuou as atividades de publicações nas redes sociais.

– O GOVERNO JAIR BOLSONARO ANUNCIA REDUÇÃO DE 38,9% NA TARIFA DE ITAIPU PARA 2023; No final de 2022, O Ministério de Minas e Energia anunciou a tarifa de Itaipu para 2023: US$ 12,67/kW. — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) January 3, 2023





Nas postagens, Bolsonaro exalta feitos e números do governo, principalmente nas medidas de redução na tarifa de energia. Em caixa-alta, a publicação enfatiza que o “Governo Jair Bolsonaro anuncia a redução de 38,9% na tarifa da Itaipu em 2023”. No fio que se segue os dados são detalhados, e Bolsonaro escreve que tais reduções “destacam o compromisso da atual gestão em garantir aos consumidores brasileiros energia limpa, segura e barata”.

– As reduções representam uma redução de mais de R$ 9 bilhões na conta paga pelos consumidores da energia gerada pela usina e destacam o compromisso da atual gestão em garantir aos consumidores brasileiros energia limpa, segura e barata. — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) January 3, 2023





O uso do termo “atual” foi bastante questionado por usuários da rede, pelo fato do mandato de Bolsonaro ter sido finalizado.

alguém avisa ele que ele agora é EX-PRESIDENTE e que já pode editar a bio 😂😂😂😂😂 — Sandra Firmiano (@Alesandra1234) January 3, 2023

Atual gestão não. Quem ocupa cargos da atual gestão já são outras pessoas. Aproveita pra mudar a bio, está desatualizada. — Bethinha (@elizabe99163716) January 3, 2023

Até o momento, apenas o Telegram de Bolsonaro foi atualizado. As demais redes mantém o cargo que exercia entre os anos de 2019 e 2022.





