RJ: ingressos para desfile das escolas de samba começam a ser vendidos

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) iniciou hoje (5) a venda de ingressos para os desfiles das agremiações do grupo especial carioca em fevereiro de 2023. As vendas estão sendo feitas pelo site da empresa Total Acesso.

Pela primeira vez, não haverá ingressos físicos para as arquibancadas e cadeiras. Quem comprar o bilhete, terá que baixar o aplicativo Rio Carnaval para acessar, a partir de janeiro, o tíquete digital que permitirá a entrada no Sambódromo.

As escolas do grupo especial desfilam em dois dias. A primeira noite de desfiles começa às 21h30 de 19 de fevereiro (domingo), com a Império Serrano, e se encerra na madrugada do dia 20 (segunda-feira), com a Mangueira. Também se apresentam nesse dia Grande Rio, Mocidade, Unidos da Tijuca e Salgueiro.

A segunda noite (segunda-feira, dia 20) começa com Paraíso do Tuiuti (às 21h30), seguida por Portela, Vila Isabel, Imperatriz, Beija-Flor e Viradouro.

Para assistir aos desfiles nesses dois dias, os valores dos ingressos variam de R$ 230, na cadeira numerada Setor 12 (dispersão), a R$ 300, nas arquibancadas especiais dos setores 6 a 8 (meio do Sambódromo). Estudantes, idosos, professores e pessoas com deficiência pagam meia-entrada.

As seis primeiras colocadas no Carnaval 2023 voltam ao Sambódromo no dia 25 de fevereiro (sábado). Para esse dia, os valores variam de R$ 160 a R$ 180. Também é possível comprar meia-entrada.