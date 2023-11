RJ: Traficantes que lavaram R$ 126 milhões são alvo da PF

Reprodução: Flipar A justiça determinou o sequestro de bens adquiridos em nome de terceiros

Na manhã desta quinta-feira (16), a Polícia Federal (PF) do Rio de Janeiro deflagrou a 2ª fase da “Operação Tamoios”, que visa desarticular um esquema de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas.

A operação foi deflagrada em agosto de 2021, investigando traficantes internacionais que transportavam cocaína do Rio de Janeiro até Vitória, no Espírito Santo, onde era acoplada a cascos de embarcações pesqueiras que iam para a Europa, com o apoio de mergulhadores profissionais.

Hoje, Operação da Polícia Federal contra tráfico internacional de drogas no Rio de Janeiro: bloqueio de contas bancárias e sequestro de bens móveis e imóveis no valor de até R$ 126 milhões.

Entre os bens sequestrados estão dois apartamentos de luxo localizados em frente à praia…





Cerca de 50 policiais federais estão cumprindo oito mandados de busca e apreensão, além de sete mandados com medidas cautelares expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.





A quebra de sigilos bancário e fiscal dos envolvidos confirmaram a aquisição de bens em nomes de terceiros com o intuito de “lavar” dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

Diante disso, a Justiça Federal determinou o bloqueio de contas e sequestro de bens, como apartamentos de luxo localizados em frente à praia da Barra da Tijuca (RJ), uma casa em Angra dos Reis (RJ), automóveis de luxo e motos aquáticas. Somados os valores de todos os bens, o valor chega a R$126 milhões.

