RO-010 recuperada com sinalização horizontal e vertical para maior segurança na trafegabilidade, em Rolim de Moura

Com a conclusão da aplicação da capa asfáltica e do recapeamento nas obras das faixas na Rodovia-010, entre Rolim de Moura e o distrito de Nova Estrela, na região da Zona da Mata, a equipe especializada em sinalização viária do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) iniciou, nesta semana, os serviços de implantação da sinalização horizontal e vertical.

De acordo com o gerente regional do DER, Thiago Moreira, o trecho está recebendo novas faixas no eixo central, bordas laterais da pista, instalações de tachinhas refletivas (olho de gato) e placas de sinalização vertical.

A RO-010 ganhou três faixas adicionais, sendo a primeira do quilômetro 9,4 ao 10,7, no lado direito, nas proximidades da Linha 196; a segunda no quilômetro 4,7 ao 6, no lado direito, antes da linha 192; e a terceira no trecho após a linha 192, estendendo-se do quilômetro 7 ao 8,8, no lado esquerdo, totalizando 4,3 quilômetros de terceiras faixas e mais 5,3 quilômetros de recapeamento asfáltico.

O diretor-geral do DER, Eder Fernandes, destaca que trata-se de uma obra iniciada e entregue em tempo recorde. “A equipe do DER trabalhou com afinco, dando celeridade para entregar uma obra de infraestrutura de tamanha importância com qualidade. A construção das terceiras faixas começou no mês de abril, com a limpeza da vegetação, e hoje estamos finalizando a sinalização para que a população possa trafegar com mais segurança nesse trecho”, finalizou.

A Rodovia 010 possui um grande fluxo de veículos leves e pesados. As novas faixas vão desafogar o tráfego, especialmente em horários de maior movimento, elevando significativamente os padrões de segurança para todos que trafegam pela rodovia.

