ROAD SHOW Dirigentes de turismo fazem visita guiada em pontos turísticos de Porto Velho

A primeira edição do “Road Show – O melhor de PVH” foi iniciada na manhã da quarta-feira (22), com a visita guiada de dirigentes de turismo de municípios do interior de Rondônia e do Acre. O evento é uma iniciativa da Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), e contou com a presença do presidente da Associação Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo (Anseditur), Alexandre Pereira, que também é secretário de turismo de Fortaleza (CE).

“É uma oportunidade valiosa de troca de experiências e de informações, com Porto Velho apresentando o que temos de melhor em nosso roteiro histórico, cultural e gastronômico, além de apresentarmos outras ações importantes, servindo de base para que outros municípios, respeitando as suas peculiaridades, possam também desenvolver a atividade turística, que gera emprego e renda”, disse a secretária da Semdestur, Glayce Bezerra.

Para Alexandre Pereira, é sempre importante que os municípios possam fazer esse intercâmbio. “Hoje, um terço do PIB de Fortaleza é gerado pelo turismo. Mas, nem sempre foi assim. É um trabalho que vem sendo construído e mostra que, considerando as potencialidades de cada lugar, é possível se desenvolver a atividade que gera emprego, renda e cria uma identidade de pertencimento também dos locais”, completou.

A coordenadora de Empreendedorismo da Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Inovação de Cruzeiro do Sul (AC), Sandra Azevedo, disse que Porto Velho tem se destacado na organização de seus pontos turísticos e outras ações. “Esse modelo é adequado para a nossa realidade, temos uma geografia parecida, temos muitos balneários também e outras atividades que podem ser incrementadas. Pensamos no turismo como fonte de renda para as famílias e por isso estamos aqui, nessa troca de informações”, acrescentou.

Já Sidnei Antunes, diretor municipal de Turismo de Pimenta Bueno, observou que Porto Velho tem se estruturado para o turismo e isso estimula que os municípios do interior também possam se desenvolver. “Já temos um modelo na capital, que pode servir de base para que os municípios adotem, levando em conta a realidade de cada um. É por isso que estamos aqui neste evento: para absorver informação e boas ideias”.

PROGRAMAÇÃO

A visita guiada iniciou na Praça das Três Caixas D’água, onde o vereador, professor e historiador Aleks Palitot fez uma intervenção contando um pouco da história da Estrada de Ferro Madeira Mamoré e da instalação das caixas d´água. O artista plástico Alexandre Flores pintava quadros no momento da visita.

Em seguida, a comitiva foi até a calçada da Universidade Federal de Rondônia (Unir), com uma breve apresentação do trabalho dos seringueiros e a importância da extração de látex. A próxima parada foi na praça Getúlio Vargas, no obelisco da Independência em frente ao antigo Palácio do Governo e ao Mercado Cultural. Novamente, Aleks Palitot explicou a importância histórica dos locais.

A comitiva se dirigiu até o Museu Internacional do Presépio, na Associação São Tiago Maior, na zona Leste da capital. Considerado o 2º maior do mundo, o local abriga mais de mil presépios em diversas formas, tamanhos e confeccionados em diferentes materiais.

A parada seguinte foi para o almoço na Vila Candelária, com o cardápio de peixes regionais, valorizando a gastronomia local.

ROAD SHOW

A programação do Road Show do evento na noite de quarta-feira, no auditório do Hotel Golden Plaza, reuniu dirigentes do turismo em Rondônia, apresentando a campanha promocional “O melhor de PVH – Terra de Bravos Pioneiros”.

