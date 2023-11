Semdestur preparou um dia de atividades, que inclui visitas guiadas, gastronomia e debates

Por iniciativa da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), a Prefeitura de Porto Velho realiza nesta quarta-feira (22), a primeira edição do “Road Show – O melhor de PVH”. O evento vai reunir pessoas ligadas ao turismo, como dirigentes e secretários municipais do interior de Rondônia, além de representantes de Rio Branco (AC) e o presidente da Associação Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo (Anseditur), Alexandre Pereira, que também é secretário de Turismo de Fortaleza (CE).

“Teremos um dia inteiro de programação, que inclui visita guiada ao nosso patrimônio histórico-cultural, apresentações culturais e musicais, gastronomia regional, além de discussão acerca da importância do turismo como atividade econômica, geradora de emprego e renda”, destacou a secretária da Semdestur, Glayce Bezerra.

PROGRAMAÇÃO

Com início previsto para às 9h, será realizado um Walking Tour histórico-cultural com guiamento e apresentações artísticas, pelo rico mosaico cultural que compõe o centro histórico da capital: Três Caixas D’água, Casa De Cultura Ivan Marrocos, Universidade Federal de Rondônia (Unir), Palácio Presidente Vargas, Sobrado Episcopal, Obelisco e o Mercado Cultural. Em seguida, deslocamento até o Museu Internacional do Presépio, na zona Leste da capital.

O almoço para os participantes será na Vila Candelária, com o cardápio de peixes regionais, valorizando a gastronomia local. O evento é direcionado aos dirigentes ligados ao turismo em Rondônia, como forma de promover os potenciais turísticos de Porto Velho.

ROAD SHOW

A programação do Road Show está prevista para iniciar às 18h, no auditório do Hotel Golden Plaza, e vai reunir dirigentes do turismo em Rondônia, quando será apresentada a campanha promocional “O melhor de PVH – Terra de Bravos Pioneiros”. Além de apresentações culturais, a abertura vai contar ainda com a exibição do vídeo turístico promocional “O Melhor de PVH”. Em seguida, a secretária da Semdestur vai proferir a palestra “O Melhor de PVH – Terra de Bravos Pioneiros”.

Como parte da programação, vai ocorrer ainda a apresentação sobre o Circuito de Motos, com a Tagino Adventure, palestra do presidente da Anseditur, Alexandre Pereira, e encerrando com o debate sobre a importância do turismo como atividade econômica, envolvendo a Semdestur, Sebrae, Fecomércio, Setur e Anseditur.

O MELHOR DE PVH

A campanha “O Melhor de PVH – Terra de Bravos Pioneiros” tem um site que pode ser acessado através do endereço eletrônico omelhordepvh.com.br. A ferramenta foi criada pela Semdestur para fomentar a divulgação do turismo em Porto Velho.

O site “O Melhor de PVH” reúne conteúdos interativos que trazem informações sobre os pontos turísticos e opções de lazer em Porto Velho, mapeados por duas classificações: Circuitos e Rotas. Os circuitos permitem que o usuário descubra o que fazer na cidade, e são divididos em 16 categorias, cada uma delas apresentando pontos turísticos, gastronomia, balneários, construções históricas, praças públicas, esportes radicais, turismo de aventura e muito mais.

Já as rotas são divididas em quatro: Rota das Águas, Rota Cultural, Rota dos Arigós e Rota Ferroviária. Cada uma delas proporciona ao navegante a possibilidade de explorar a cidade de forma interativa, com breves informações históricas de cada um dos itens apresentados.

