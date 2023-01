Rocambole de carne moída

Marcelo Casal Jr/ Agência Brasil Ministério da Saúde





Secretária-executiva de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel confirmou desabastecimento de vacinas infantis contra a covid-19 . O Ministério da Saúde negocia antecipar a chegada de 3,2 milhões de doses para crianças 6 meses a 4 anos e de cerca de 4,5 milhões de imunizantes para crianças de 5 a 11 anos da Pfizer até o final de janeiro.

“Recebemos o ministério com desabastecimento de vacinas pediátricas. Vamos tentar negociar melhor, mas a previsão de chegada é no final de janeiro”, afirmou a secretária.





Representantes da Pasta se reuniram com a Pfizer nesta manhã e outra reunião está marcada para às 16h. Os imunizantes aguardados são referentes a um contrato assinado pela gestão anterior do ministério no governo Bolsonaro (PL).

A negociação busca reverter o cenário atual, em que estados estão com falta de doses para crianças e a vacinação contra a covid-19 está atrasada em diversas faixas etárias.

Fonte: IG SAÚDE