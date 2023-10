Roda de Conversa “Longevidade e Aposentadoria” impacta magistrados participantes

A Escola da Magistratura de Rondônia (Emeron) e a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), firmaram parceria para incrementar, ainda mais, a programação da VI Mostra Cultural do Judiciário, que ocorre de 13 a 17 de novembro de 2023, no Teatro Palácio das Artes, em Porto Velho.

Nesta segunda-feira, 16, a vice-diretora da Emeron, juíza Karina Miguel Sobral, e membros da Comissão Organizadora do evento participaram de reunião no Gabinete da secretária da Semdestur, Gleyce Bezerra. Na oportunidade, a representante do Município apresentou os projetos desenvolvidos, relacionados ao turismo e ao desenvolvimento da cidade, assim como os materiais de divulgação do turismo na cidade, intitulado “Terra de Bravos Pioneiros”, numa alusão à rica história regional, tema correlato ao da Mostra Cultural: “nossas raízes, nossas histórias”.

A parceria consiste na disponibilização de equipe e materiais para abrilhantar a programação da Mostra, que terá sarau e exposição de artes visuais a partir do dia 13/11. Centro de informações e exposição de histórias, pontos turísticos e potencialidades da capital de Rondônia também serão encontradas no local. Do lado de fora, uma mostra da culinária e do artesanato porto-velhense, com a feira Giro Empreendedor, foi confirmada no evento. Na feira são comercializados artesanatos, roupas, acessórios, alimentos, entre outros. O objetivo é beneficiar micro e pequenos empreendedores da capital, sempre com o rodízio da localização entre pontos turísticos. Em novembro, será no Teatro.

“É muito importante para a Emeron ter parcerias que agreguem valor à nossa Mostra e dêem ainda mais brilho à exposição e aos espetáculos”, afirma a juíza Karina. A presidente da Comissão Organizadora da VI Mostra confirma que todas as atrações já foram selecionadas, com recorde de inscrições, mais de 200 trabalhos. Agora a organização e a produção executiva do evento trabalham para ultimar os preparativos e entregar mais uma edição memorável da Mostra Cultural. Nesses dias (13 a 17/11), técnicos(as) e analistas judiciários apresentam seus talentos para a poesia, esculturas, pinturas e canto. Assim como os servidores(as) e dependentes, juízes e juízas também vão expor trabalhos ou subir ao palco do Palácio das Artes. Um jeito diferente de mostrar as pessoas que fazem o cotidiano da Justiça Rondoniense.

Assessoria de Comunicação Institucional

JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Fonte: TJ RO