Rodovia Expresso Porto e projetos para as BRs 364 e 421 são debatidos pelo Governo de Rondônia em reunião com Dnit

Os detalhes dos trechos da duplicação da BR 364, que foi um dos temas encampados pelo Governo de Rondônia ao Governo Federal como obra fundamental para Rondônia foram apontadas pelo diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes Dnit, Fabrício de Oliveira Galvão, que confirmou a obra até Pimenta Bueno. Além disso o diretor pontuou o trabalho da autarquia para iniciar os trabalhos na rodovia Expresso Porto e as melhorias da BR-421 para receber o fluxo gerado pela ponte Guajará-Mirim Guyaramérin.

No intuito de agradecer a visita recente a Rondônia e os esforços para que a obra da Ponte Binacional que vai ligar Guajará-Mirim em Rondônia a Guayaramerín no Departamento de Beni – Bolívia, o governador Marcos Rocha manteve reunião com o diretor-geral do Dnit e recebeu atualizações sobre as projeções da duplicação da BR-364 que compreenderá o trecho de Porto Velho a Pimenta Bueno. “Muitas pessoas permanecerão vivas por conta desta nova realidade da 364. Esta obra é um cuidado com as vidas rondonienses que precisam transitar pelo Estado”, comemorou.

Além da duplicação dos trechos, Fabrício apontou localidades que inicialmente receberão uma terceira faixa antes de serem duplicadas. Ele explicou que dentro da extensão de mais de 700 km da rodovia, aproximadamente 150 Km conterão 3ª faixa e aproximadamente 500 km serão alcançados no projeto do órgão.

O posicionamento do Dnit é que a BR-421 a partir de Ariquemes e seguindo até a BR-425 deve ser o trajeto mais adequado para chegar à ponte Guajará-Mirim-Guayaramerín .

Ao final, Galvão conclamou o governador para um esforço conjunto para que a Rodovia Expresso Porto também vire realidade. “Precisamos de uma análise conjunta dos projetos do DER-RO e do Dnit as adequações legais e início urgente dos trabalhos”, asseverou. Marcos Rocha nomeou o secretário Especial de Integração do Estado de Rondônia (Sibra), Augusto Leonel, em Brasília e o diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes Dias, em Rondônia, para alinharem entre os entes federal e estadual a proposta de ação. “É um projeto que há décadas é aguardado e agora vai virar realidade”, assegurou.

O Dnit assegurou que fará toda a análise necessária dos projetos até o próximo inverno da Região Norte do Brasil e assim que as chuvas estiarem, a projeção é que inicie-se os trabalhos.

Também estiveram presentes, o secretário-chefe da Casa Civil de Rondônia, José Gonçalves da Silva Júnior; o secretário-chefe da Casa Militar coronel Valdemir Carlos de Góes; e o coordenador do Núcleo de Orçamentário da Sibra, Alex Nunes.

Fonte: Governo RO