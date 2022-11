Rodovia TransRondônia recebe infraestrutura de pavimentação asfáltica

Nesta semana, o Governo de Rondônia confirmou o processo de pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ, no primeiro lote da obra de asfaltamento da rodovia-370 TransRondônia, popularmente conhecida como Rodovia do Boi, em Corumbiara. São mais de R$ 193 milhões de investimento do Governo do Estado no asfaltamento de 84 quilômetros da RO-370 TransRondônia.

Segundo o diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER, Eder André Fernandes, a empresa responsável pelo lote realizou a aplicação da primeira camada do CBUQ. “Serão duas camadas de pavimento asfáltico em CBUQ para garantir a durabilidade e qualidade do serviço, ou seja, 10 centímetros de espessura. A qualidade das obras para a população rondoniense é uma exigência do governador Marcos Rocha”, relatou.

O engenheiro civil do DER, Diego Delani explica que as obras na rodovia TransRondônia avançam em outros lotes. “Para o lote dois está prevista a conclusão, ainda este ano, de todas as galerias e serviços de drenagem. O lote três contempla a construção e entrega, ainda em 2022, de duas importantes pontes: uma sobre o rio Omêre, com 50 metros de comprimento e uma sobre o rio Cabreúva de 30 metros”, disse.

Vale destacar que as obras de drenagem dos lotes quatro e cinco também serão concluídas até o final do ano de 2022 e as obras de terraplenagem avançam em todos os lotes.

“Muitos duvidaram, mas as obras de pavimentação da rodovia TransRondônia avançam rumo ao progresso. Essa é uma obra de suma importância para impactar e impulsionar a economia do nosso Estado”, finalizou o governador Marcos Rocha.

