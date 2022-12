Rodovias de SP apresentam congestionamento em direção ao litoral

Arquivo ANPr De acordo com a pesquisa do IBGE, a população brasileira chegou a 207 milhões de habitantes em 2017

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgou nesta quarta-feira (28) um cálculo prévio dos dados do Censo 2022, que mostra que o Brasil tem cerca de 207.750.291 habitantes. Os dados foram estregues ao Tribunal de Contas da União (TCU), tendo como data de corte as informações entregues até dia 25 de dezembro de 2022.

Segundo as estimativas do instituto, a Região Sudeste se mantém como a mais populosa do país, com cerca de 87.348.223 habitantes. O estado de São Paulo lidera na região com 46.024.937 pessoas vivendo no território. Em segundo lugar está a Região Nordeste, com 55.389.382, seguido da Região Sul, com 30.685.598, e da Região Norte, com 17.834.762. Em último está a Região Centro-Oeste, com 16.492.326.

Vale ressaltar que as estimativas populacionais são entregues todos os anos ao TCU pelo IBGE. Tais informações são utilizadas para o cálculo da repartição do Fundo Nacional de Participação dos Municípios (FPM). Nele, são repassados os recursos federais às prefeituras, além de decidir o número de vereadores e deputados federais necessários em todo o país.

As estimativas são geralmente calculadas a partir do Censo mais recente, ao qual são aplicados os modelos de crescimento populacional.

O IBGE informou no início do processo do Censo 2022 que informaria ainda neste ano o tamanho da população do Brasil ao TCU. Entretanto, os constantes atrasos afetaram as coletas de dados, que são feitas a cada domicílio do país. Com isso, o IBGE estima que os primeiros dados completos do Censo 2022 sejam entregues apenas em março de 2023. Segundo o diretor de Pesquisa do IBGE, Cimar Azeredo, os recenseadores ainda estão em campo fazendo a coleta de informações.

Azevedo ainda diz que a estimativa foi calculada segundo os dados dos municípios já recenseados por completo, juntando com as estimativas paras as cidades em que os dados anda não estão completos. O Censo 2022 constou que até a última terça-feira (27), 178,642 milhões de brasileiros foram contados, sendo esse cerca de 83,8% da população total do país, segundo a estimativa.

O diretor reconhece que a coleta de informações devem se estender até fevereiro, ao qual o instituto espera cumprir a etapa de verificação dos domicílios com moradores ausentes, onde houve recusa de responder aos dados ou em endereços relatados como não ocupados.

Até a última terça-feira, cerca de 87,786 milhões de domicílios foram visitados, com o estado do Piauí estando na frente como o mais avançado na pesquisa (96,8% da população estimada). O Amapá segue como o mais atrasado na pesquisa, com cerca de 73,3% da população estimada. O IBGE cita como principal motivo para os atrasos a falta de recenseadores.

Falta de mão de obra

Para os organizadores do Censo 2022, o mercado de trabalho aquecido tem sido um dos principais fatores para que os trabalhadores em potencial não procurem o emprego temporário de pesquisador. O Censo mobiliza cerca de 200 mil recenseadores, que visitam todos os domicílios do país.

Entretanto, os recenseadores tem reclamado da baixa remuneração pelo trabalho, além da demora do pagamento. A falta de mão de obra e a dificuldade de manter os recenseadores atuando na pesquisa, levou o instituto a estender o prazo de trabalho, que terminaria no dia 31 de outubro. Mesmo treinando quase 200 mil trabalhadores, o IBGE não atingiu o número necessário para cumprir o prazo previsto da coleta.

Atualmente há 50 mil recenseadores na ativa em diferentes Estados. Como forma de suprir o número, foram necessários que alguns dos trabalhadores fossem deslocados de regiões já recenseadas para outras em que o trabalho ainda não tinham sido finalizados. Além disso, foi efetuado convênios com outros órgãos públicos para o recrutamento de tais servidores.

Como forma de auxiliar, o IBGE criou o Disque-Censo 137, ao qual os moradores podem conferir se os domicílios já receberam a visita, para que caso não tenham, possa agendar com o recenseador a entrevista ao domicílio. A ligação ao 137 é gratuita, e pode ser feita através de um telefone fixo ou celular. Verifique no site do IBGE quais municípios o Disque-Censo está disponível.

Fonte: IG Nacional